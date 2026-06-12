Ариана бясна на Тръмп: Не свързвайте музиката ми с варварски глупости

Ариана Гранде поиска от Белия дом да не използва музиката ѝ, след като нейна песен беше включена във видео в социалните мрежи, промотиращо имиграционната политика на администрацията.

Публикуваният в понеделник клип в TikTok показва гранични служители, които слагат белезници на хора, докато за фон звучи хитът на Гранде от 2024 г. "Bye".

Описанието към видеото гласи: "Bye-bye... (Чао-чао...) Президентът Тръмп осигури най-сигурната граница в историята". Реакцията на певицата не закъсня. Под публикацията Гранде написа: "Моля, не използвайте музиката ми във връзка с тази варварска, нечовешка, отвратителна глупост."

@whitehouse Bye-bye 👋 President Trump has delivered the most secure border in history ♬ original sound - The White House

Остър отговор от Белия дом

Говорителката на Белия дом Абигейл Джаксън отговори пред американски медии с контраатака.

"Това, което всъщност е варварско, нечовешко и отвратително, са престъпните нелегални чужденци, които са наранили и убили невинни американски граждани", заяви тя.

Видеото на Белия дом идва, след като Доналд Тръмп подписа закон, с който се одобряват над 70 млрд. долара финансиране за имиграционните агенции за оставащите 2 години и половина от президентския му мандат.

Клипът показва служители, които поставят белезници на хора, качват ги в автомобили и след това ги отвеждат в центрове за задържане.

След реакцията на Ариана Гранде звукът на видеото беше спрян, а коментарът ѝ - премахнат.

Не е първият подобен сблъсък

Гранде, която участва в "Злосторница" ("Wicked"), се присъединява към все по-дългия списък от артисти, които настояват екипът на Тръмп да не използва музиката им за промотиране на политическия му дневен ред.

Миналата година Сабрина Карпентър също реагира остро, след като Белият дом използва част от песента ѝ "Juno" от 2024 г. в клип с кадри от операции на Имиграционната и митническа служба на САЩ (Immigration and Customs Enforcement - ICE).

"Никога не замесвайте мен или музиката ми в полза на вашия нечовешки дневен ред", написа тогава Карпентър.

ABBA, Селин Дион и Бионсе също бяха сред изпълнителите, които настояха кампанията на Тръмп да не използва музиката им по време на кандидатурата му за преизбиране през 2024 г., включително на предизборни митинги, пише ВВС.