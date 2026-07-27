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Дунав загуби първото си домакинство в елита след 2:0 за Лудогорец

Ранни голове решиха мача в Русе

27.07.2026 | 21:12 ч. 0
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Дунав отстъпи с 0:2 на Лудогорец в първото си домакинство след завръщането в елита.

Срещата започна равностойно, като и двата отбора стигнаха до положения пред противниковата врата. В 14-ата минута обаче Алберто Салидо центрира към Бернард Текпетей, който с удар с глава прехвърли Георги Китанов и откри резултата.

До почивката Кристиян Бойчев и Петър Станич опитаха да се разпишат, но без успех.

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Само две минути след началото на второто полувреме Текпетей подаде ниско отляво, а Руан Круз засече топката за 0:2.

Дунав можеше да намали чрез Алекс Валиньо, но Хендрик Бонман спаси удара му отблизо. В другия край Китанов се намеси при опити на Сон и Дуа и предотврати трети гол.

Русенският тим упражни натиск в заключителните минути, но не успя да промени резултата.

Повече за срещата чете в Gol.bg

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