Емили Ратайковски посреща 35 г. по изрязана рокля

Емили Ратайковски пак остави малко на въображението. Моделката навърши 35 години на 7-и юни и отпразнува своя рожден ден по подобаващ начин. Тя публикува в профила си в Instagram серия снимки, на които изглежда чудесно и демонстрира топ форма.

Виждаме как звездата позира по прилепнала червена рокля до коляното, като деколтето и частта към коремчето са изцяло мрежести. Изглежда така, сякаш тя не носи сутиен и феновете са очаровани от това.

Емили се забавлява с приятели. Тя позира с питие, както и с впечатляваща червена торта.

"Рожден ден", написала е тя към кадрите.

Моделката събра много комплименти от своите почитатели.

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