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Емили Ратайковски посреща 35 г. по изрязана рокля

Пак предизвика фурор

12.06.2026 | 21:55 ч. 10
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Емили Ратайковски пак остави малко на въображението. Моделката навърши 35 години на 7-и юни и отпразнува своя рожден ден по подобаващ начин. Тя публикува в профила си в Instagram серия снимки, на които изглежда чудесно и демонстрира топ форма.

Виждаме как звездата позира по прилепнала червена рокля до коляното, като деколтето и частта към коремчето са изцяло мрежести. Изглежда така, сякаш тя не носи сутиен и феновете са очаровани от това.

Емили се забавлява с приятели. Тя позира с питие, както и с впечатляваща червена торта.

"Рожден ден", написала е тя към кадрите.

Моделката събра много комплименти от своите почитатели.

Още по темата и кадрите вижте в teenproblem.net

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Тагове:

звезди Емили Ратайковски рожден ден рокля
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