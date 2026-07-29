4 зодии ще изживеят дълбока, удовлетворяваща любов до края на лятото

След като сте преживели раздяла, разбито сърце и няколко лоши романси в миналото, ще се радвате да узнаете, че нещата се обръщат за вас. Според астролога и клиничен хипнотерапевт Аби, четири зодиакални знака ще изпитат дълбока любов до края на лятото.

Астрологията през втората половина на лятото е изцяло за любовта и забавлението, защото няколко планети се натрупват в Лъв. Когато това се случи, „и чувствата ни са велики“, пишат астролозите от Cafe Astrology. „Ние сме щедри и можем да намерим много радост в големите прояви на романтика.“

Ето астрологичните знаци, чийто любовен живот ще се възползва най-много:

Овен

Вие привличате любовта както никой друг, Овен. Според Аби това е така, защото „Юпитер току-що е влязъл в петия ви дом на любовта и романтиката“. В комбинация със слънчевото затъмнение, което се случва в тази област от живота ви на 12 август, не бива да се шокирате, когато любовният ви живот тръгне неочаквано, преди лятото да свърши.

Може да срещнете някого или да създадете връзка с някого от нищото, което напълно ще промени траекторията на любовния ви живот. Говорим за енергия на ниво сродна душа. Очаквайте да срещнете някой, който ще преобърне живота ви с главата надолу. В добрия смисъл, разбира се. Дори за тези, които вече са във връзка, очаквайте нещата да се нажежат както никога досега.

Лъв

Любовният ви живот може да е бил труден миналата година. Въпреки това, той е на път да стане много по-добър за вас, Лъв. От неочаквани годежи до мощен растеж в партньорствата ви, чувствате са замаяни отвътре и с основание.

Особено за тези, които не са имали най-голям късмет в любовта, вие сте на път да срещнете някой, който ще разтърси основите ви. Изпитвайки мир и увереност, любовта, която привличате през цялото лято, не е нищо подобно на това, което сте изпитвали преди. Така че, ако сте чакали знак от съдбата, тя ще ви го покаже - помислете за него!

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