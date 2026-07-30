Софи Търнър се върна при бившия?

Софи Търнър май се е събрала с бившия си - Перегрин Пиърсън, съобщават от "DeuxMoi".

30-годишната актриса била забелязана с "високо гадже" в ресторант в Ибиса. Първоначално феновете се чудиха кой е това. Но после в социалните мрежи се появиха снимки от срещата и така стана ясно, че всъщност русокосата красавица е била с британския аристократ Перегрин.

Новината изненада почитателите на Софи. Връзката им е доста динамична.

Те за първи път бяха забелязани заедно през октомври 2023 г. През април 2025 г. се появиха слухове, че са скъсали. Но няколко месеца по-късно звездите отново започнаха да се появяват заедно по събития. Все пак, през септември 2025 г. се разбра, че двамата са се разделили отново.

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