Еленовата луна променя живота на част от зодиите

Днес, 29-и юли, ще има пълнолуние в знака на Водолей. Събитието се нарича още Еленова луна. То предизвиква зодиите да променят нещо около себе си и да си създадат нови правила. Част от зодиакалните знаци ще бъдат доста афектирани от пълнолунието. На тях спира да им пука какво мислят другите и слушат сърцето си, интуицията си. Само така могат да пораснат - като не се съобразяват със статуквото и тръгнат по път, който не е толкова отъпкан. Ето кои знаци ще са най-повлияни от Еленовата луна, според "Bustle".

Близнаци

Тези въздушни зодии имат много какво да кажат и сега тъкмо започват вълнуващо пътешествие към това да им стане по-комфортно да споделят мнението си и открито да изразяват себе си. Започват да показват идеите си, но сега е важно да знаят точно какво искат, какво защитават и за какво се борят. Да осъзнаят какви са вярванията им и вижданията им. И да не следват догми, които не разбират и които не са за тях. Лесно е да следват тълпата, що се касае до идеология, заради социалните норми. Но никога няма да се чувстват уверени в себе си, ако част от тях не мисли така. Нека мислят извън кутията и да не се страхуват да отхвърлят статуквото.

Лъв

Сега е техният сезон и фокусът е върху тях. Властват, блестят, но сега вниманието им трябва да се насочи върху връзките и отношенията. Лъвовете трябва да изследват очакванията, които имат хората около тях, и да видят как това ги кара да се чувстват. Партньорствата изискват компромиси, но това не означава, че тези огнени зодии трябва да опитват да бъдат хора, които не са, само за да задържат някого около себе си. Ако не показват своята автентичност и истинската си същност, връзките никога няма да бъдат устойчиви и здрави. Да видят дали наистина могат да бъдат себе си пред близките си. Нека защитават своята истина.

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