В кадър: Виолина Доцева ще е в главната роля във филма за Лили Иванова

1 / 11 / 11

Екипът на игралния филм с работно заглавие "Лили - Любовта е живот", посветен на живота на Лили Иванова, обяви официално актрисата в главна роля.

Виолина Доцева беше избрана за главната роля в лентата.

Проектът е съвместна продукция на Фондация "Лили Иванова" и продуцентската компания "Междинна Станция", със сценарист Емил Бонев, режисьор Яна Титова и оператор Мартин Балкански. Филмът ще проследи ключови периоди от живота и кариерата на най-емблематичната фигура в историята на българската музика.

Виолина Доцева е актриса, певица и музикант с професионален опит в театрални, филмови и телевизионни продукции. Завършила е НАТФИЗ "Кръстьо Сарафов" със специалност "Актьорско майсторство за драматичен театър", а професионалният ѝ път преминава през роли в театрални постановки, телевизионни сериали и музикални проекти. Паралелно с актьорската си работа тя създава и изпълнява авторска музика, като си акомпанира на китара и пиано.

Изборът на Виолина Доцева беше представен лично пред Лили Иванова след концерта ѝ в легендарната зала „Олимпия“ в Париж - място с особено значение в историята на българската певица, която остава единственият български изпълнител със самостоятелен концерт на тази сцена.

"Търсихме не просто визуална прилика. Търсихме човек, който носи вътрешна дисциплина, чувствителност, музикалност и способност да изпълва тишината пред камерата. Виолина притежава точно това", споделя режисьорът Яна Титова.

Очаква се снимките на филма да започнат през пролетта на 2027 година.