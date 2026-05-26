В кадър: Виолина Доцева ще е в главната роля във филма за Лили Иванова

Екипът на игралния филм с работно заглавие "Лили - Любовта е живот", посветен на живота на Лили Иванова, обяви официално актрисата в главна роля.
Виолина Доцева беше избрана за главната роля в лентата.
Проектът е съвместна продукция на Фондация "Лили Иванова" и продуцентската компания "Междинна Станция", със сценарист Емил Бонев, режисьор Яна Титова и оператор Мартин Балкански. Филмът ще проследи ключови периоди от живота и кариерата на най-емблематичната фигура в историята на българската музика.
Виолина Доцева е актриса, певица и музикант с професионален опит в театрални, филмови и телевизионни продукции. Завършила е НАТФИЗ "Кръстьо Сарафов" със специалност "Актьорско майсторство за драматичен театър", а професионалният ѝ път преминава през роли в театрални постановки, телевизионни сериали и музикални проекти. Паралелно с актьорската си работа тя създава и изпълнява авторска музика, като си акомпанира на китара и пиано.
Изборът на Виолина Доцева беше представен лично пред Лили Иванова след концерта ѝ в легендарната зала „Олимпия“ в Париж - място с особено значение в историята на българската певица, която остава единственият български изпълнител със самостоятелен концерт на тази сцена.
"Търсихме не просто визуална прилика. Търсихме човек, който носи вътрешна дисциплина, чувствителност, музикалност и способност да изпълва тишината пред камерата. Виолина притежава точно това", споделя режисьорът Яна Титова.
Очаква се снимките на филма да започнат през пролетта на 2027 година.