Как авиацията ще спира пътниците, които взимат багажа си при евакуация?

Кабинният екипаж може да започне да заключва багажните отделения на борда на самолетите, защото на пътниците не може да се има доверие, че ще оставят багажа си по време на аварийна евакуация, предупреди търговската асоциация на авиокомпаниите, според The ​​Times.

Международната асоциация за въздушен транспорт (IATA) заяви, че по-големите самолети трябва да могат да бъдат напълно евакуирани в рамките на 90 секунди, но "ценни секунди" биват загубени в моментите, в които пътниците не са спазили инструкциите на кабинния екипаж. IATA заяви, че е наясно с "нарастващ брой случаи", при които пътниците излагат живота си на риск в аварийни ситуации, като спират, за да вземат багажа си, да правят снимки или да вземат несъществени вещи.

На годишната си среща IATA стартира кампания, наречена "Спасете живот, а не чанта", за да повиши осведомеността по проблема, но Ник Карийн, старши вицепрезидент на организацията по операции, безопасност и сигурност, заяви на годишната среща, че може да са необходими допълнителни действия.

"Първоначалният подход на индустрията ще бъде да видим дали можем да образоваме и да видим дали това ще промени поведението", каза той. "Ако не видим очакваните промени в поведението, тогава ще трябва да вземем малко по-драконовски мерки, което може да означава санкции или нещо толкова просто, като солиден механизъм за заключване на багажника над главата. Санкциите са донякъде ефективни, но ако не се прилагат последователно, губят своята ефективност."

По думите му подходът ще изисква одобрение от авиокомпанията, но може да бъде приложен с тяхната подкрепа.

Вземането на багаж по време на евакуация може да забави движението в кабината, да блокира пътеките и изходите, а багажът може да пробие пневматичната евакуационна плъзгаща се лента или дори да нарани други хора, слизащи по нея, съобщи IATA.

Кампанията стартира, след като професионалната организация поръча проучване - проведено сред пътници в Съединените щати, Великобритания, Обединените арабски емирства и Сингапур - в което им бяха зададени въпроси относно процедурата за евакуация на самолет.

"Пътниците подценяват колко бърза трябва да бъде евакуацията“, каза Карийн. "Четирима от десет пътници не осъзнават, че се очаква да оставят вещите си."

Проучването показа също, че един на всеки десет пътници призна, че все пак може да вземе багажа си по време на евакуация или да последва тези, които го правят, дори когато им е казано да не го правят.

"Повечето пътници знаят какво да правят в случай на инцидент. Съществува обаче значителна разлика в знанията сред някои пътници, което може да доведе до бедствие. Дори един или двама пътници, които отделят няколко допълнителни секунди, за да съберат личните си вещи, могат да изложат на риск живота си", добави Карийн.

През юли 2025 г. 18 пътници получиха леки наранявания, след като евакуацията на полет на Ryanair мигове преди излитане от летище Палма в Майорка за Манчестър се превърна в "истинска касапница".

Уили Уолш, генерален директор на IATA и бивш ръководител на British Airways, добави:

"Шокирам се, когато видя тези изображения на хора, които би трябвало да се евакуират от самолет, но вместо това опаковат багажа си и правят снимки. Има много изследвания по този въпрос, виждаме все повече случаи на това; възможно е възходът на социалните медии да е причината да виждаме повече доказателства за това. Но ако сте в самолет и ви кажат да се евакуирате, тогава просто слезте."

Браян Бедфорд, администратор на Федералната авиационна администрация на САЩ, каза:

"Виждаме нарастващ брой пътници, които не следват инструкциите на екипажа по време на извънредни ситуации. В тези моменти спазването на инструкциите е от съществено значение. Пътниците трябва да действат бързо, да следват инструкциите без колебание и да оставят всичките си вещи."