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Кейти Пери шашна с рокля-лампа

Някои я харесват, други реагират странно

16.06.2026 | 23:45 ч. 0
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Кейти Пери предизвика смесени реакции с последната си сценична изява.
41-годишната певица пя на откриването на Мондиал 2026 - на церемонията в САЩ в събота.
Световното първенство по футбол започна на 11-и юни и се провежда в 3 страни - САЩ, Канада и Мексико.

За своето изпълнение Кейти избра сива, бляскава рокля, която е дело на дизайнерката Стела МакКартни. Но тоалетът получи подигравки от някои фенове.

Те го сравниха с лампа. Роклята е без деколте, с корсет тип потник и пола, която е с интересен силует и завършва с ресни.

Някои интернет потребители пишат, че тя формата ѝ прилича именно на тази на лампа. Някои, все пак, защитават изпълнителката, и отбелязват, че тоалетът е интересен.

Снимки с роклята и анкетата - дали тя ви харесва, може да намерите в teenproblem.net

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