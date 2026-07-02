5 вреди в дома от чистенето с бял оцет

Белият оцет се е превърнал в „свещения граал“ на екологичното почистване. Социалните мрежи са пълни със съвети, които го представят като универсален, евтин и безвреден разтвор за всякакви повърхности. И макар че наистина е чудесен естествен почистващ препарат в много случаи, сляпото му прилагане навсякъде може да доведе до сериозни и скъпоструващи щети в дома ви.

Ето пет конкретни вреди, които белият оцет може да нанесе, ако не сте внимателни:

Разяжда фугиращата смес и естествения камък

Това е може би най-скъпата грешка. Оцетът е киселина, а фугиращата смес между плочките в банята и кухнята е на циментова основа. Когато пръскате редовно с оцетен разтвор, киселината бавно разяжда структурата на фугите, прави ги порести, ронливи и податливи на мухъл. С времето те започват да се рушат и да пропускат вода. Същият ефект се наблюдава и при плотове и подове от естествен камък като мрамор, гранит, варовик и травертин. Оцетът оставя матови, грапави петна, които не могат да се поправят без професионално шлифоване – щета, която струва десетки евро.

Уврежда гумени уплътнения и маркучи

Ако редовно пускате оцет в пералнята или съдомиялната с надеждата да ги почистите от котлен камък, рискувате да съсипете гумените части. Оцетната киселина прави гумата твърда и чуплива, което води до микропукнатини и в крайна сметка – до течове. Уплътненията на вратата, маркучите и вътрешните съединения губят своята еластичност. Производителите на уреди са категорични: използването на оцет може да анулира гаранцията ви. Много по-безопасно е да използвате специализираните препарати за почистване на уреди, които са формулирани така, че да не увреждат компонентите.

Източник: 5 вреди, които нанася белият оцет в домакинството