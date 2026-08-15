На кой пръст се носят пръстените за късмет и успех

Пръстените отдавна са много повече от украшение. Освен символ на любов, принадлежност или статус, в различни традиции те се свързват и с определени качества, енергии и дори планети.

В основата на тези вярвания стои разбирането, че всеки пръст има свое символично значение. В индийски и западни езотерични традиции например, показалецът се свързва с Юпитер, средният пръст със Сатурн, безименният със Слънцето, а кутрето с Меркурий. Палецът също има различни планетарни съответствия в зависимост от конкретната школа.

Има ли значение на коя ръка и на кой пръст ще носим любимите си пръстени?

Доминираща или недоминираща ръка

В съвременната хиромантия двете ръце обикновено се разглеждат заедно.

Доминиращата ръка е тази, която използваме естествено за основните си действия. При повечето хора това е дясната, докато при левичарите е лявата. В хиромантската традиция тя се свързва с настоящето, начина, по който действаме, и с това как проявяваме качествата си във външния свят.

Недоминиращата ръка има по-различна символика. Тя се свързва с вродените качества, вътрешния свят, потенциала и нещата, които човек носи в себе си. Затова тя често е описвана като „приемащата“ ръка, докато доминиращата е по-скоро „активната“. Съвременните практики по хиромантия обаче подчертават, че двете ръце трябва да се разглеждат в контекст, а не да се приемат като две напълно отделни системи.

Това може да се пренесе и към символиката на пръстените.

На недоминиращата ръка пръстенът се разглежда като символ на качество, което искаме да приемем, развием или усещаме по-силно във вътрешния си свят.

На доминиращата ръка същият пръст се свързва по-скоро с начина, по който изразяваме това качество и го показваме в отношенията си с околните.

Така един и същ пръст може да има две близки, но различни интерпретации.

Източник: На кой пръст се носят пръстените за усилване на положителната енергия?