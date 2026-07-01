Най-красивата абитуриентка за 2026 г. е Сияна Гочева от Хасково

Сияна Гочева спечели националния конкурс за “Най-красива абитуриентка”, който за 19-а поредна година се организира от уеб порталаDir.bg.

Тя победи в надпреварата с над 1000 участнички от цялата страна, които се включиха в конкурса с над 3000 снимки.

Красивото момиче бе избрано от журито, в което тази година бяха топмоделът на "Ивет Фешън" Нора Шопова, новото лице на българското кино Екатерина Лазаревска, актьорът Дарин Ангелов и миналогодишната победителка в конкурса - Виктория Йорданова.

Естествената красота, нежното излъчване, обаяние и стилна визия на Сияна очароваха звездното жури на конкурса.

Виктория е родена в Хасково и тази година дипломира в ЕГ "Проф. д-р Асен Златаров". Планира да кандидатства в УННС и Софийския университет Климент Охридски.

За поредна година юконкурсът „Най-красива абитуриентка“ събра над 1000 момичета от цялата страна, което направи изборът на потребителите, редакцията на Dir.bg и журито изключително предизвикателен.

Повече за новата носителка на титлата предстои да разберете в първото й интервю за Dir.bg, в което тя ще разкаже подробности около специалната вечер на своето дипломиране, както и в каква посока ще я отведат бъдещите й планове.