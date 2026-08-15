Милан разби Манчестър Юнайтед след зрелищен обрат

Милан победи с 4:2 Манчестър Юнайтед след обрат в контролна среща във Вроцлав (Полша), а българският защитник Валери Владимиров влезе като резерва за италианския гранд в края на мача, пише gol.bg.

"Росонерите", които са водени от бившия мениджър на Юнайтед Рубен Аморим, изоставаха с 0:1 и 1:2, но през втората част реализираха три гола и победиха пред над 45 хиляди зрители.

Хари Магуайър откри резултата още във втората минута след асистенция на Бруно Фернандеш, който пропусна дузпа в самия край на първата част. В 37-ата минута Самуел Чуквуезе изравни за 1:1.

В 51-ата минута Патрик Доргу направи резултата 2:1 в полза на отбора от Манчестър.

"Росонерите" за първи път взеха аванс чрез Гонсало Рамуш в 68-ата минута, а само четири минути след това Рубен Лофтъс-Чийк оформи крайното 4:2 след подаване на Рамуш.

Валери Владимиров се появи в игра в 84-ата минута на мястото на белгиеца Кони де Винтер.

Завърналият се в Юнайтед Маркъс Рашфорд игра половин час, появявайки се като резерва през второто полувреме.