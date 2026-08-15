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След две седмици издирване: Откриха тялото на мъжа, изчезнал в язовир "Доспат"

На място са изпратени екипи на полицията

15.08.2026 | 22:53 ч. Обновена: 15.08.2026 | 22:53 ч. 0
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Тялото на мъжа, който изчезна във водите на язовир "Доспат" на 31 юли, е открито,  съобщи за БНТ говорителят на ОДМВР – Пазарджик Мирослав Стоянов.

Сигналът за откритото тяло е подаден около 18:00 часа на телефон 112 от рибар, който се намирал в язовира с лодка. По информация на полицията той е и действащ пожарникар в Регионалната дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" – Смолян.

На място са изпратени екипи на полицията и пожарната. Тялото е извадено от водата, а дежурна група от Районното управление във Велинград извършва оглед.

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