Робърт Плант и Saving Grace излизат на сцената на Античния театър

След няколко дни една от големите фигури в историята на рок музиката ще излезе на сцената на Античния театър в Пловдив. На 6 юли Робърт Плант и Saving Grace ще представят пред българската публика концерта "All That Glitters...".

Бившият вокалист на Led Zeppelin пристига в Пловдив с групата Saving Grace, с която ще изпълни песни от едноименния им албум. Вратите на Античния театър отварят в 20:00 ч., а излизането на Робърт Плант на сцената е обявено за 21:00 ч.

Saving Grace е името на формацията, с която Плант работи от 2019 г. Проектът започва неформално, когато Робърт Плант и Мат Уорли се събират да свирят за собствено удоволствие. Постепенно към тях се присъединяват и други музиканти, а неангажиращите им срещи прерастват в концерти пред публика. Така групата стига до по-големи сцени и до създаването на първия си албум.

Албумът "Saving Grace" излезе миналата година и засега остава единственият на формацията. Той включва 10 песни - подбрана колекция от кавъри. Идеята за него се появява по време на пандемията, а записите започват с песента "Gospel Plough".

В албума са включени "Chevrolet" на Memphis Minnie, "It’s a Beautiful Day Today" на Moby Grape, фолклорните "As I Roved Out" и "I Never Will Marry", "Soul of a Man" на Blind Willie Johnson и "Everybody’s Song". Западни медии описват записите на Saving Grace като интимни, емоционални и трансцендентални.

На сцената до Робърт Плант застават Сузи Даян - вокали и акордеон, Оли Джеферсън - барабани и перкусии, Тони Келси - китара, Барни Морс-Браун - виолончело, и Мат Уорли - банджо, китара и куатро. Формацията съчетава гласа на бившия фронтмен на Led Zeppelin с по-акустично звучене, различни музикални инструменти и мелодични аранжименти.

На 6 юли българската публика ще види Робърт Плант в различен контекст от този на класическите рок химни "Stairway To Heaven", "Kashmir" и "Whole Lotta Love". Със Saving Grace той представя по-сдържан, но все така разпознаваем музикален образ, в който водещи са гласът, акустичната енергия и връзката между музикантите на сцената.