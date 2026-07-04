Еволюцията в стила на рожденичката Марго Роби в снимки

Марго Роби празнува днес своя 36-и рожден ден като за малко повече от десетилетие тя успя да се превърне в икона на красотата благодарение на еволюция, белязана от изтънченост, естественост и баланс.

Откакто завладя Холивуд (и света) с ролята си на Наоми Лапалия във „Вълкът от Уолстрийт“ през 2013 г., Марго Роби не само демонстрира своята гъвкавост пред камерата, но и безупречна еволюция на красотата.

Току-що навършила 36 години, австралийската актриса се превърна в една от водещите икони на красотата благодарение на стил, способен да се адаптира към всеки етап от кариерата ѝ, без да губи същността си. От платиненорусо до медни тонове, от интензивни опушени очи до изчистен грим и от мокра визия до любимите ѝ прически, ние разглеждаме визиите, които са белязали трансформацията ѝ в продължение на повече от десетилетие.

1. 2013: Феноменът „Вълкът от Уолстрийт“

Премиерата на „Вълкът от Уолстрийт“ бележи началото на международната ѝ кариера, а също и на еволюцията ѝ като красавица. По това време Марго се отличаваше с платиненоруса коса с фини златисти кичури, леко тъмни корени и дължина до раменете. Гримът ѝ следваше тенденциите на епохата, с безупречна кожа, интензивни опушени очи в черно и теракота, които обрамчваха погледа ѝ, и лъскави розови устни.

2. 2014: Изненадваща брюнетка на „Оскарите“

Само няколко месеца по-късно тя изненада всички с една от най-радикалните промени във визията си – много тъмнокафява коса, оформена с път настрани и елегантни вълни, подобни на русалка. Гримът стана по-изтънчен, с кадифена кожа, почти никакъв цвят върху очите и елегантни бордо устни, които направиха лицето ѝ истинския фокус.

Цялата статия и снимки на Марго през годините, четете и вижте на Тialoto.bg