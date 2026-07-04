Мондиал 26: С 3 гола за едно полувреме Мароко изхвърли Канада

За втори пореден път Мароко е сред най-добрите осем в света. Полуфиналистът от миналия мондиал победи с 3:0 Канада в Хюстън, за да се класира на осминафиналите на Мондиал 2026. След като преди 4 години в Катар, африканците завършиха четвърти, сега отново се целят в полуфинал, като ще чакат победителя от мача Парагвай – Франция.

Мароко е първият тим извън Европа и Южна Америка, който стига два поредни четвъртфинала на световно първенство. Това е четвърти елиминационен мач на световни финали, който Атласките лъвове печелят, което е толкова, колкото имат всички останали африкански отбори в историята взети заедно. Канада пък става първия отпаднал домакин от Мондиал 2026. За Кленовите листа обаче остава утехата, че на този турнир спечели първата си победа и игра в елиминациите, като дори преодоля един кръг от тях.

Два гола за Мароко, който изигра много слабо първо полувреме, вкара Азедин Унаи, а един добави Софиан Рахими. Той откри резултата при заучено статично положение, а после завърши прекрасна контараатака, за крайното 2:0. Той е първият играч на Жирона в историята, който вкарва гол на световни финали.

Първото полувреме не донесе много емоции. Имаше само пет удара общо и повече картони – общо 6 жълти показани от рефера Майкъл Оливър. Единственият реален шанс за гол бе за Канада. Кленовите листа обаче пропуснаха. Олувашеи получи топката в наказателното, обърна се и стреля, но вратаря Бону с крак успя да избие. Мароканците претърпяха и сериозен удар, когато голмайстора Саибари се контузи и бе сменен още в 22-ата минута.

След почивката обаче Мароко преобърна нещата. Статично положение даде аванс на Атласките лъвове. Хакими вместо да центрира от фаул, пусна топката към дъгата, където Азедин Унаи я засече от движение и я прати в ъгъла – 0:1.

Канада така и не успя да реагира, а в самия край на мача Мароко реши всичко на контраатака. Брахим Диас получи вдясно, финтира съперник и поднесе топката на Унаи, който с хубав удар я заби под гредата за 2:0. Мароко можеше да вкара и трети гол, но удара на Рахими срещна гредата.

Нападателят на Мароко все пак се разписа при реализаторите. Той завърши нова прекрасна контраатака в добавеното време и след втора асистенция на Брахим Диас оформи крайното 3:0.

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