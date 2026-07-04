"Раждането на Венера" е запечатала болестта на музата на Ботичели?

Повече от 500 години страничният поглед на Венера предизвиква безкрайни спорове.

Сега учени смятат, че Сандро Ботичели изобщо не си е позволил художествена волност в емблематичната си картина "Раждането на Венера" ("The Birth of Venus").

Легендарният художник може би е изобразил напълно вярно фините признаци на опустошително заболяване, което е убило неговата муза десетилетия преди съвременната медицина да може да го обясни.

Погледът на Венера може да крие диагноза

Според изследователите особеността в погледа може да отразява реално тежко медицинско състояние на жената, вдъхновила една от най-прочутите картини в историята.

Смята се, че моделът е Симонета Веспучи - легендарната флорентинска красавица, пленила Ренесансова Италия, а очевидно и самия Ботичели.

Учени от Queen Mary University of London твърдят, че леко разминаващият се поглед на Венера може да е бил причинен от аденом на хипофизата - обикновено доброкачествен мозъчен тумор, който се развива в хипофизната жлеза. Новите заключения надграждат теория, която екипът предлага за първи път преди седем години.

Болест, скрита пред очите на всички

След преглед на допълнителни исторически документи изследователите вече смятат, че нарастващ тумор на хипофизата вероятно е причинил медицинската криза, отнела живота на Симонета едва на 23 години. Това поставя под въпрос дълго приеманото твърдение, че тя е починала от туберкулоза.

"Възможно е неправилното положение на очите в "Раждането на Венера" - страбизмът, или кривогледството, по-късно смятано за белег на набожност и красота - да е причинено от тумора на хипофизата", казва старшият автор Паоло Поцили в новото изследване.

Според учените Симонета може да е получила туморна апоплексия - опасно състояние, при което кръвоизлив или подуване в самия тумор се превръща в спешна медицинска ситуация.

В продължение на векове изкуствоведите до голяма степен обясняват отклонения поглед на Венера със символика, като предполагат, че Ботичели умишлено го е нарисувал като знак за красота или религиозна отдаденост. Но след като анализират пет портрета, за които се смята, че изобразяват Симонета, с помощта на софтуер за лицево разпознаване, изследователите стигат до заключението, че тази особеност може да е била скрита зад очите на всички. Анализът с помощта на изкуствен интелект подкрепя и по-ранната им теория, че тя е страдала от хормонално активен тумор на хипофизата.

Снимка: БГНЕС

Последните дни на Симонета Веспучи

Екипът смята, че същият тумор може да обясни и трагичната смърт на Симонета, която умира само на 23 години след внезапна медицинска криза.

"Писмата между Пиеро Веспучи и Лоренцо де Медичи за последните дни на Симонета разказват как тя припаднала по време на бал, а след това лежала в затъмнена стая, където страдала от ужасно главоболие, халюцинации, повръщане и висока температура. Всичко това са симптоми на бързо нарастващ тумор на хипофизата", казва водещият автор д-р Домициана Нардели.

Учените предполагат също, че енергичните танци по време на бала - или, в по-мрачна версия, предполагаемо посегателство от страна на Алфонсо II д’Арагона, херцог на Калабрия - може да са отключили фаталния епизод.

Още една следа в портретите на Ботичели

Лицевият анализ посочва и друга възможна улика.

"В "Алегоричен портрет на жена" ("Allegorical Portrait of a Woman") на Ботичели е изобразена жена - моделът е Симонета Веспучи - която кърми, а знаем, че тя не е имала деца. Това е изненадващ начин тя да бъде представена и смятаме, че заедно с промените в чертите на лицето това може да показва реалните физически симптоми на аденом, секретиращ пролактин и растежен хормон", казва Нардели, цитирана от New York Post.

Позната в ренесансовото общество като La Sans Par - "Несравнимата" - Симонета е възхвалявана за своята красота, интелект и грация. Въпреки краткия си живот тя се превръща в една от най-обожаваните жени във Флоренция.

Музата, която Ботичели не забравя

Очарованието на Ботичели от Симонета продължава дълго след смъртта ѝ. Художникът е толкова отдаден на своята муза, че поискал, когато умре, да бъде погребан в краката ѝ. Това се случва през 1510 г. - последна почит към жената, чието лице ще се превърне в едно от най-разпознаваемите в историята на изкуството.

Оказва се, че Венера не просто е отправяла загадъчен страничен поглед към света. Тя може би през цялото време тихо е разкривала една сърцераздирателна диагноза.

Още една ренесансова мистерия

Откритието идва месеци след като друга ренесансова загадка попадна в заглавията.

Припомняме, че прашна картина, прекарала години под работна маса в гараж, беше продадена за около 750 000 долара, след като експерти я идентифицираха като отдавна изгубена творба на Пиетро Ванучи, познат като Перуджино - прочут ренесансов художник, работил заедно с Ботичели по Сикстинската капела между 1480 и 1482 година.

Забравената "Мадона с младенеца" ("Madonna and Child") предизвика международна надпревара между купувачи, след като се появи в малка английска аукционна къща, а колекционерите вдигнаха финалната цена до 685 000 паунда.

"Когато чукчето удари, настъпи тишина, а после избухнаха аплодисменти. Това беше един от онези моменти, за които всеки аукционер мечтае", казва аукционерът Джо Смит.