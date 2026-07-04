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2954 са вече жертвите след земетресенията във Венецуела

Ранените са повече от 16 000, а хиляди все още се водят в неизвестност

04.07.2026 | 23:15 ч. 0
БГНЕС/EPA

БГНЕС/EPA

Броят на загиналите при опустошителните двойни земетресения във Венецуела нарасна до 2954 души, показват официалните данни, публикувани днес.

Броят на жертвите се е увеличил с над 300 души спрямо петък. Ранените са повече от 16 000, а хиляди хора все още се водят в неизвестност след бедствието от 24 юни.

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Едно от най-тежките земетресения в Латинска Америка остави над 16 000 души без дом и доведе до срутването на 190 сгради, предимно в крайбрежния район Ла Гуайра, северно от столицата Каракас. Десет дни след двойните трусове с магнитуд 7,2 и 7,5 спасителните екипи започват постепенно да прекратяват издирването на оцелели, докато семействата се опитват да извадят телата на свои близки изпод руините.

Критичният период за спасяване на хора след бедствия като земетресения обикновено приключва след 72 часа, въпреки че през тази седмица няколко души по чудо бяха открити живи

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