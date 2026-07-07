Мел Би отпразнува първа годишнина от сватбата

Мел Би и Рори МакФий отпразнуваха 1 година брак. 51-годишната певица от Spice Girls описа съпруга си като невероятен и великолепен.

За щастливия повод тя сподели в профила си в Instagram снимки от сватбения им ден на 5-и юли. На тях изпълнителката е по дълга бяла рокля и огромно було, а фризьорът пък е по традиционно шотландско облекло, което включва килт.

"Уау, по това време миналата година се омъжих за най-невероятния, добър, великолепен мъж в цялата вселена. Гледайки тези снимки, заснети в този ден, това носи топли потоци сълзи за очите ми. Бог имаше план, непознат за мен, и как се борих с всички сили срещу него, но ти, Рори, ти, любов моя, малко по малко ми показа какво е истинската любов и как се усеща; нищо че те отблъсквах, ти винаги знаеше, че ни е писано да бъдем заедно. Няма как да съм по-щастлива в живота с теб, мой скъпи съпруже. Обичам те повече, отколкото думите могат да опишат. Ти си моето всичко", написа Мел Би към своята публикация.

Още по темата и снимките вижте в teenproblem.net