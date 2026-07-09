Ела "В Джаза" на 3-и август в Античния театър в Пловдив

Боби Вълчев се завръща в България на 3-и август с "В Джаза" - концерт, в който най-важното не е предварително написано. Пианото, тромпетът и гласът му преминават свободно през джаз класики и композиции от последния му албум Music for Peace, а голяма част от магията се ражда в живия диалог с публиката.

Тази година към музиката се добавя и лазерен светлинен спектакъл, който не е предварително програмиран. Лазерите реагират в реално време на всяко докосване на клавишите, на всеки тон от тромпета и на всяка промяна в музиката. Светлината буквално "свири" заедно с музикантите и превръща всяко изпълнение в единствено по рода си.

Боби Вълчев е сред малкото български музиканти с активна международна кариера. Свирил е със Стинг, Сантана, Джордж Бенсън, TOTO, Лайнъл Ричи и Били Кобъм, а след повече от десетилетие на сцените в Дубай се завръща всяко лято, за да сподели тази енергия и с българската публика.

На 3 август Античният театър няма да бъде просто сцена, а място за споделяне на искреност, на човешка близост и на онази изтънчена магия на джаза, която се ражда само под звездите.

Ела „В Джаза!“ - концерт, който няма да прозвучи по същия начин никога повече.

Билети:

Eventim.bg

Bilet.bg