Семеен питбул териер уби четиригодишно момиче

Четиригодишно момиче е починало, след като било ухапано от семейното куче, докато си е играело, съобщиха полицията и прокуратурата в източната германска провинция Саксония-Анхалт, цитирани от ДПА.
Кучето е американски стафордширски териер — порода, известна като питбул териер.
Според информацията хората, намиращи се наблизо, са се опитали да издърпат кучето, но не са успели да предотвратят получаването на тежки наранявания. Извиканият лекар е могъл само да констатира смъртта.
Нападението е станало вчера следобед в Дроза, община Остeрниенбургер Ланд.
Срещу 32-годишната майка и 30-годишен семеен приятел е образувано разследване за причиняване на смърт по непредпазливост. Полицията съобщи, че майката получава психологическа помощ.
Кучето е отведено в приют за животни. Засега не се съобщават допълнителни подробности.Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.