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Семеен питбул териер уби четиригодишно момиче

Трагедията се е разиграла в Източна Германия

09.07.2026 | 16:45 ч. 16
Снимка: JoanaCM от Pixabay

Снимка: JoanaCM от Pixabay

Четиригодишно момиче е починало, след като било ухапано от семейното куче, докато си е играело, съобщиха полицията и прокуратурата в източната германска провинция Саксония-Анхалт, цитирани от ДПА.

Кучето е американски стафордширски териер — порода, известна като питбул териер.

Според информацията хората, намиращи се наблизо, са се опитали да издърпат кучето, но не са успели да предотвратят получаването на тежки наранявания. Извиканият лекар е могъл само да констатира смъртта.

Нападението е станало вчера следобед в Дроза, община Остeрниенбургер Ланд.

Срещу 32-годишната майка и 30-годишен семеен приятел е образувано разследване за причиняване на смърт по непредпазливост. Полицията съобщи, че майката получава психологическа помощ.

Кучето е отведено в приют за животни. Засега не се съобщават допълнителни подробности.

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