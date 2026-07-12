Нокти като морско стъкло: Стил, който е хит това лято

Нокти като морско стъкло: Тенденцията, която превзема лятото

11 юли 2026 12 30

Ще носим дизайна цял сезон

Снимка: iStock

Всяко лято носи нови тенденции в маникюра, но тази година една от тях се откроява със своята естествена красота и нежно сияние. Ноктите като морско стъкло са вдъхновени от гладките, полупрозрачни стъкълца, които морските вълни изхвърлят на брега, и съчетават ефирни цветове с деликатен блясък.

Трендът залага на полупрозрачни нюанси на синьо, зелено, аквамарин и млечнобяло, които създават усещане за прохлада и лекота. Финалният ефект е елегантен, свеж и достатъчно ненатрапчив, за да подхожда както на плажната визия, така и на ежедневния стил.

Неслучайно този маникюр вече се превърна в любимец на бюти инфлуенсъри и знаменитости. Той е идеалният избор за всички, които искат да внесат морско настроение във визията си, без да прибягват до прекалено ярки цветове или сложни декорации.

Ако търсите идея за летен маникюр, който е едновременно модерен, изискан и лесен за съчетаване с всяка визия, тенденцията „морско стъкло“ определено заслужава място в списъка ви с вдъхновения.

Какво представлява тенденцията?

Маникюрът тип „морско стъкло“ е точно това, което подсказва името му – полупрозрачен дизайн в студени тонове с матов завършек, наподобяващ парче стъкло, което е било обработвано от морските вълни и пясъка в продължение на месеци или дори години. Има причина хората да събират морски стъкълца по време на почивката и приключенията си – те просто са красиви.

Новият морски маникюр притежава всички качества на идеалната лятна визия. Той е полупрозрачен, в хладни тонове и носи усещане за морски бриз, дори когато сте далеч от водата. Макар да се отличава от популярните сезонни тенденции като яркочервеното и масленожълтото, този стил е лесен за изпълнение у дома и позволява да експериментирате с нюанси по ваш вкус. Само един поглед към такъв свеж маникюр връща щастливи спомени от детските ваканции или носи спокойствие – като в летен петък, когато единствената ви задача е да отидете на плажа с хубава книга. Неслучайно тази тенденция се завръща отново и отново, подобно на ежегодното семейно пътуване до любимото крайморско градче или вила сред природата.

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