Вики и Дейвид Бекъм се разчувстваха за 15-ия рожден ден на дъщеря си Харпър

Дъщерята на Виктория и Дейвид Бекъм отпразнува своя рожден ден през миналата седмица. Харпър стана на 15 години в петък, 10-и юли. За повода родителите ѝ я разчувстваха с мили послания в социалната мрежа Instagram. Щастливата майка публикува редица снимки на момичето си през годините.

"Харпър Бекъм, дори не мога да започна да изразя колко много те обичам и обожавам, и колко невероятно горда съм да бъда твоя майка - беше най-голямата радост да те гледам как разцъфтяваш в млада дама. Ти си мила, нежна, забавна и красива душа - вътрешно и външно! Ти си моят най-добър приятел и ме вдъхновяваш всеки ден! Обичам те повече, отколкото някога бих могла да изразя с думи и съм толкова благодарна, че съм твоя майка! Честит рожден ден", написа Пош Спайс.

Харпър отвърна, като каза, че много я обича.

Таткото Дейвид също постна серия кадри с дъщеря си.

Какво посочи той и снимките вижте в teenproblem.net