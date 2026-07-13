България е трайно последна в Европа по трансплантации на органи

България продължава да изостава сериозно в областта на органното донорство и трансплантациите, а причината не е липсата на специалисти, а отсъствието на последователна държавна политика, заяви единственият българин и първият човек в Европа с трансплантирани сърце и бъбрек Георги Пеев пред "България сутрин".

Пеев, който живее с трансплантирано сърце от близо 13 години и с трансплантиран бъбрек от 11 години, разказа, че наскоро българският отбор се е завърнал с 24 медала от Европейското първенство за трансплантирани в Арнем, Нидерландия.

"Не сме на едно от последните места в Европа, а сме на последно място трайно в Европа по брой трансплантации на милион население", подчерта той в ефира на Bulgaria ON AIR.

По думите му нормативната уредба в страната е остаряла и практически не е променяна от 2004 г. насам. Според Пеев органното донорство е оставено "на самотек" и зависи основно от усилията на координаторите в донорските болници.

Събеседникът обърна специално внимание на правилата за установяване на мозъчна смърт. Той обясни, че в момента това може да се прави само в 30 болници в страната, което сериозно ограничава възможностите за донорство.

"Установяването на мозъчна смърт е свързано с процеса по донорство,

което не е така в целия цивилизован свят", каза той и поясни, че диагнозата трябва да бъде задължителна медицинска практика, независимо дали впоследствие ще се стигне до донорска ситуация. „Властта, която и да е тя, трябва да реши, че това е държавна политика", заяви той.

По думите му показателен е фактът, че към момента в България не се извършват трансплантации на бъбрек или черен дроб от жив донор, докато много пациенти избират да се лекуват в Турция.

"Хората, които се нуждаят от бъбречна трансплантация, взимат свой роднина, отиват в Турция и целият този процес трае по-малко от месец, докато в България понякога се чака години", посочи Пеев.

Пеев призова в изработването на бъдещи промени да бъдат включени координаторите по донорство и пациентските организации, които според него разполагат с необходимия практически опит.

"В България има друг проблем – ние не даваме възможност на хората да даряват, защото не се установява мозъчна смърт в болниците", подчерта Пеев.

По думите му всяка година между 600 и 700 души умират с мозъчна смърт, но официално се установяват едва около 25-30 такива случая, а реалните донорски ситуации са около 16-17.

"Реално нуждаещите се от трансплантация са три-четири пъти повече, отколкото са официално включени в регистъра", предупреди Георги Пеев. Според него промяна е възможна само при политическа воля и активни действия от страна на институциите.