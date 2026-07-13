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Моторист се заби в кола, приеха в болница с потрошени ребра

17-годишната му спътница също е пострадала

13.07.2026 | 12:49 ч. 8
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Моторист на 45 години и момиче на 17 години са пострадали при катастрофа между мотоциклет и лек автомобил. Тя е станала вчера следобед около 16:40 ч. край разклона за балчишкото село Стражица, съобщават от полицията в Добрич. 

Установено е, че мотоциклет "Сузуки", движещ се с несъобразена скорост и при неспазена дистанция, се е блъснал в задната част на завиващ лек автомобил.

При инцидента е пострадал 45-годишният моторист, който е транспортиран и настанен в болница "Св. Анна" във Варна с фрактури на прешлени и ребра. Пострадало е и 17-годишно момиче, пътувало на мотоциклета. След преглед тя е освободена за домашно лечение с охлузвания и фрактура на пръст на ръката.

На участниците в катастрофата са взети проби за употреба на алкохол и наркотични вещества. По случая е образувано досъдебно производство.

Миналата седмица седем души, сред които деца, пострадаха в катастрофа на пътя Добрич – Варна.

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