Хайди Клум защити голямата възрастова разлика със съпруга си Том Каулиц. 53-годишната моделка се омъжи за 36-годишния рок музикант от Tokio Hotel през 2019 г.

Сега красавицата обясни, че съюзът им е по-силен от предишните ѝ бракове, тъй като и двамата са отгледани и възпитани по сходен начин в Германия.

"Въпреки че имаме разлика във възрастта, има различно разбиране, когато си с някого от Германия и той има същите корени. Различно е от това, което имах с всеки друг, независимо дали беше от САЩ, Англия или Австралия. Аз мога да обясня и покажа неща на тях, но те не са израснали така. Така че - ние си пасваме в този смисъл и ние имаме много еднакви нрави.", каза тя пред списание "Us Weekly".

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