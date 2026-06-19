Тенденции при маникюрите за лятото

Лятото вече е тук! Най-сетне официално посрещаме топлия сезон, макар и температурите вече да са летни от известно време насам. Знаете, че с новите сезони, идват и нови тенденции. Това в пълна сила важи за ноктите. Кои са популярните маникюри през лятото на 2026 г.? Вижте отговорите на американското издание на "Cosmopolitan".

Плодова салата

Никаква изненада тук. Лятото е сезонът с най-много и разнообразни плодове. Плодчетата са хит върху дрехи, аксесоари, маникюри, чанти. И това лято няма да сбъркате с плодови нокти. Но запомнете, че най-добре е да заложите на плодова салата - тоест - микс от различни плодове, а не само на 1 плод. Нека по различните нокти има диня, грозде, киви, портокали, малини, ягоди, боровинки, банани и т.н. Изберете любимите си.

Маслено жълто, но френско

Бледожълтото определено беше цветът на пролет и лято 2025 г. И то не си е тръгвало изобщо, просто е по-популярно в топлите сезони. Така че - през това лято този деликатен нюанс отново ще властва. Само че - сега е модерно не целите нокти да са в маслено жълто, а само горната част - да създадете френски маникюр. Стои много изискано, изчистено, стилно. А жълтото е в тон със слънцето и пясъка.

Пикник нокти

Пикникът е едно от любимите занимания за летния сезон на много хора. Кой не мечтае да релаксира в красив парк, сред хубава природа, с приятна компания, свежи напитки и вкусна храна? Именно пикник естетиката сега става модерна и за маникюри, и за дрехи. Това значи, че редовно може да залагате на карирани нокти в свежи исветли цветове - като одеалца и покривки за пикник. А по ноктите може да има още плодчета, зеленчуци, пресъздаване на лимонада и т.н.

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