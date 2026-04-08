Инфлуенсър уби приятелката си и се опита да обвини кучето си

Инфлуенсър беше осъден на 40 години затвор за убийството на приятелката си през 2023 година - случай, за който първоначално се опитал да прехвърли вината върху кучето си.

Във вторник, 7 април, прокуратурата на окръг Тарант обяви в официално прессъобщение, че 34-годишният Калеб Микънс, известен още като Cash Cartier, се е признал за виновен по обвинение в тежко нападение от първа степен в условията на домашно насилие за фаталното нападение и дрогиране на Шийла Куевас на 8 октомври 2023 година.

Освен това той е получил и 20 години затвор за отменена пробация по друго дело за тежко нападение, причинило сериозна телесна повреда, както и 15 години за тежко нападение с използване на смъртоносно оръжие в окръг Далас.

От прокуратурата уточняват, че тези престъпления са извършени срещу различни жени, с които Микънс е имал връзка.

Опитал се да обясни смъртта с нападение от куче

Според прокурорите в деня на смъртта на Шийла Куевас Микънс се е обадил на властите и е съобщил, че тя не диша, като твърдял, че е била нападната от кучето му Солджър.

"Кучето е било отнето и евтаназирано от службата за контрол на животните, но впоследствие е установено, че няма нищо общо с нараняванията и смъртта на Шийла Куевас", посочват от прокуратурата.

Жени разказали в съда за тормоз, манипулации и насилие

"В препълнената съдебна зала в понеделник няколко жени направиха изявления за въздействието върху жертвите, в които разказаха за тормоз, изтезания, манипулация и сексуално насилие. Всяка от тях сподели своята история за оцеляване и лична разруха - нещо, което Шийла Куевас не е имала шанса да направи", се казва в съобщението.

В позицията се допълва още: "Семейството на Шийла Куевас, включително нейният брат, се обърна към обвиняемия с думите: "Няма справедливост, която да върне Шийла, но може да има последствия, може да има отговорност и ти заслужаваш това."

Зад образа на Cash Cartier

Според прокуратурата Микънс е бил познат като Cash Cartier в мрежовата компания IM Academy.

По данни от прессъобщението той е убеждавал млади хора да се включват в неговия обучителен екип с обещания, че ще печелят хиляди долари.

"Той използваше привидното си богатство и статус, за да манипулира мъже и жени чрез заплахи и обещания, докато криеше изключително насилственото си истинско лице", посочват от прокуратурата.

Според Fox 4 и People в пика на дейността си Микънс е изкарвал по 20 000 долара седмично от обученията си.

Към момента на смъртта на Шийла Куевас обаче доходите му вече били намалели.

"Той е майстор на манипулацията. Той е просто изключително насилствен човек."По природа той е насилник - и точно това установихме, докато разследвахме случая му", казва помощник-прокурорът на окръг Тарант Алена Банкс.

Адвокатът от Форт Уърт Питър Гийсикинг също коментира случая, като обяснява, че са възникнали усложнения около медицинската експертиза и установяването на точната причина за смъртта.

"Имаше известни усложнения по делото, свързани с това съдебният лекар да докаже причината за смъртта, затова не можахме да му повдигнем обвинение в убийство и в крайна сметка се стигна до обвинение по тежко престъпление от първа степен. Но какво точно се е случило в онзи ден - това всъщност не знаем", казва той.