Нина Добрев с ново гадже, той е модел

Нина Добрев явно действително има ново гадже.
37-годишната актриса от български произход все по-често е забелязвана с 35-годишния модел Дъги Джоузеф.
Преди дни от "People" писаха, че звездите са били заснети заедно в Ню Йорк Сити на 11-и юли. От снимките се вижда как двамата се разхождат по улицата, като се държат за ръце. Забелязва се и как Дъги целува Нина по бузата.
Това се случва близо месец след като моделът и актрисата бяха забелязани на шампионския парад на баскетболния отбор Никс.
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