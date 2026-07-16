Нина Добрев с ново гадже, той е модел

Нина Добрев явно действително има ново гадже.

37-годишната актриса от български произход все по-често е забелязвана с 35-годишния модел Дъги Джоузеф.

Преди дни от "People" писаха, че звездите са били заснети заедно в Ню Йорк Сити на 11-и юли. От снимките се вижда как двамата се разхождат по улицата, като се държат за ръце. Забелязва се и как Дъги целува Нина по бузата.

Това се случва близо месец след като моделът и актрисата бяха забелязани на шампионския парад на баскетболния отбор Никс.

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