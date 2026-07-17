Потвърдено: Ариана Гранде се събра с бивш

Вече е официално потвърдено - Ариана Гранде и бившият ѝ Рики Алварес отново са заедно, 10 години след раздялата си.

33-годишната певица и 35-годишният танцьор пак са се сближили в последно време. Но карат с нещата "много бавно".

"Ариана винаги е считала Рики за приятел. Тя не е таяла злоба към него след раздялата. На Рики може да се разчита, да се вярва и е много подкрепящ. Ариана чувства, че може да бъде себе си край Рики", коментира източник на "People".

Изпълнителката смята танцьора за забавен и е щастлива, че отново има в живота си някого, на когото може да вярва.

"Те имат подобно, умно, тънко чувство за хумор. Те не се впускат бързо в нищо сериозно веднага, но Ари е щастлива, че отново го има в живота си", обясни още източникът.

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