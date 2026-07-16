Вечерни протести срещу уволнението на министъра на отбраната Фьодоров в цяла Украйна

Протестът срещу уволнението на министъра на отбраната Михайло Федоров нарасна значително в четвъртък вечерта в центъра на Киев, съобщи Украинформ.

Според кореспондент на Укринформ, митингът се провежда на площада пред Националния академичен драматичен театър „Иван Франко“, близо до президентската канцелария.

По улиците около площада участниците използват маркери, за да пишат лозунги върху импровизирани картонени табели, преди веднага да се присъединят към демонстрацията.

Вечерният митинг изглеждаше дори по-голям от този, проведен по-рано през деня. Повечето участници са млади хора, държащи картонени плакати с лозунги като: „Източникът на власт в Украйна са хората с плакати“, „Сирски трябва да подаде оставка“, „Фьодоров към Министерството на отбраната“, „Подкрепяме Фьодоров“, „Застъпваме се за министъра на отбраната Фьодоров“, „Дръжте съветските практики далеч от армията“, „Ръцете далеч от Фьодоров“, „Оставете нашия министър на отбраната на мира“, „Не без недостатъци, но с резултати – Фьодоров“ и „Къде е обяснението?“.

Протестиращите скандираха също: „Сирски вън“, „Вън корупцията“, „Слава на героите“, „Фьодоров е министър на отбраната на Украйна“ и „Властта принадлежи на народа“.

Полицията не се е намесила в демонстрацията.

Протести срещу уволнението на министъра на отбраната Михайло Федоров се провеждат и в други градове в Украйна.

Според кореспондент на Укринформ, в четвъртък вечерта в Ужгород се е събрала още една демонстрация.

Повече от 50 души се събраха на Пощенския площад. Повечето носеха ръчно изработени картонени плакати с надписи „Ръцете долу от Федоров“, „Федоров е наш брат“ и „Тук съм за тези на фронтовата линия“, наред с други лозунги. Участниците също скандираха в подкрепа на Федоров.

Според Suspilne подобни протести са проведени и в Одеса, Черкаси, Полтава, Харков и Ивано-Франковск.

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Както беше съобщено по-рано, на 14 юли Върховната рада одобри оставката на премиера Юлия Свириденко, което автоматично доведе до оставката на целия кабинет.

Президентът Володимир Зеленски заяви, че приоритетите на правителството включват подобряване на координацията между военните и Министерството на отбраната, решаване на проблеми, свързани с териториалните центрове за набиране на персонал и социална подкрепа, и укрепване на противовъздушната отбрана на Украйна.

Министърът на отбраната Михайло Федоров благодари на украинския народ за честта да служи и очерта ключовите технологични и институционални реформи, осъществени във Въоръжените сили по време на неговия мандат.