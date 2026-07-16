Ива Митева става заместник-министър на транспорта

Ива Митева ще стане заместник-министър на транспорта и съобщенията, потвърди самата тя пред "Евроком". Бившият председател на 45-ото и 46-ото Народно събрание е приела поканата на ресорния министър Георги Пеев да се присъедини към екипа му.

Митева е доктор по конституционно право и дългогодишен експерт в администрацията на парламента. В продължение на години тя ръководеше правната дирекция на Народното събрание, където отговаряше за професионалната оценка на законодателните инициативи.

Очаква се заповедта за назначаването ѝ да бъде подписана на 17 юли. Новата позиция става възможна, след като в сряда Министерският съвет одобри промени в устройствения правилник на Министерството на транспорта и съобщенията, с които броят на заместник-министрите се увеличава от трима на четирима.

Според правителството промяната цели по-прецизно разпределение на функциите между административните звена в съответствие с нормативните изменения и препоръките на Сметната палата.

От председател на парламента до нов пост в изпълнителната власт

Ива Митева стана широко разпознаваема като водещ юрист на "Има такъв народ" и оглави 45-ото и 46-ото Народно събрание, когато партията на Слави Трифонов беше съответно втора и първа политическа сила.

След като ИТН не успя да премине парламентарната бариера на изборите на 2 октомври 2022 г., тя напусна формацията.

По-късно, заедно с друг бивш представител на ИТН - Любомир Каримански, създаде коалиция "Заедно". На парламентарните избори на 2 април 2023 г. политическата формация получи под 1% от гласовете.

Завръщане в парламента и съдебна победа

През април 2023 г. Митева се върна в администрацията на Народното събрание като директор на дирекция "Законодателна дейност и право на Европейския съюз".

Няколко месеца по-късно, през октомври същата година, тогавашният председател на парламента Росен Желязков я освободи от длъжност, а оглавяваната от нея дирекция беше закрита. Юристката определи решението като политическа атака.

През март 2024 г. Административният съд - София-град обяви уволнението ѝ за незаконно.

Политическите планове

По време на последната предизборна кампания името на Ива Митева беше сред обсъжданите за водач на листата на "Прогресивна България" в Русе, но впоследствие тя отпадна от кандидатските списъци.

В началото на годината юристката заяви, че обмисля следващите си политически стъпки и не изключи възможността за бъдещо политическо партньорство с президента Румен Радев.