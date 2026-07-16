Кара Делевин стана първата хомосексуална жена на корицата на Playboy

Кара Делевин влезе в историята на Playboy като първата „горда“ лесбийка на корицата на изданието.

Британският супермодел се появява в броя на списанието за лятото на 2026 г.

Снимките са дело на Зоуи Гросман, а профилът е написан от Отеса Мошфег, автор на „Моята година на почивка и релаксация“.

Делевин носи и емблематичния костюм на зайче, което я прави първият супермодел, направил това на корицата на Playboy след Кейт Мос през 2014 г.

„Била съм гола преди на снимки, във филми. Но това винаги ме е карало да се чувствам малко отвратително“, казва тя и добавя:

„Не се чувствах добре след това. Но днес се забавлявах толкова много. Никога не съм се чувствала по-комфортно в тялото си и в сексуалността си. Чувствам се сякаш съм в разцвета на силите си като жена и като сексуално същество.“

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