Бункер от Студената ще се превърне в луксозен комплекс в стил "Страшния съд"

"От тук до навсякъде" е мотото на бизнес парка на Дебърт, но усещането е като да се намираш в средата на нищото. Само на 113 км северно от Халифакс, Нова Скотия, на източното крайбрежие на Канада, някога е бил военна база, където хиляди войници са се обучавали по време на Втората световна война. Сега е смесица от стари сгради и празни паркинги, граничещи с редки иглолистни гори.

Но Дебърт може и да има луксозно и бляскаво бъдеще в голямата тревиста гърбица, която се издига в единия край на парка.

Канадският криптомагнат Джонатан Бахай планира да превърне ядреното бомбоубежище от 64 000 квадратни фута в устойчиви на кризи апартаменти, където милиардерите могат да преживеят всякакви катаклизми.

Проектът с 50 жилища, управляван от Baha'is Fallout Complex Inc, ще предлага удобства като гурме хранене от "самоподдържащ се" източник на храна, биометричен достъп, денонощно наблюдение и медицински услуги на място. Наемателите с частни самолети могат да кацат на малкото летище Дебърт наблизо.

След като купи обекта, известен още като "Дифенбункерът", през 2013 г. за 31 300 канадски долара (22 000 щатски долара), Бахай първоначално предприе различен бизнес модел за него, който включваше лазерен етикет и исторически обиколки, заедно с малък център за данни.

"През последните две години има повече несигурност в света, отколкото през последните 30 години", каза Пол Мансфийлд, съсобственик на проекта, пред местния съвет миналата есен. "Това някак си доведе до прераждане на хора, които искат да имат застрахователна полица - "бункер за Страшния съд".

Компанията ще работи с немската фирма Bespoke Home and Yacht Security, за която Мансфийлд твърди, че е осигурявала сигурност на вицепрезидента на САЩ Джей Ди Ванс и риалити звездата Ким Кардашиян, въпреки че списъкът им с клиенти не е публичен.

Препоръчителните мерки на Bespoke за предстоящия комплекс, който вече е продал 11 жилища, включват пускане на дронове за наблюдение на периметъра му, според Мансфийлд.

Плановете за ремонт включват също спа център, зала за йога и салон за пури. Модерните OLED светлини ще възпроизвеждат естествена светлина, а съседен надземен бункер ще се използва за отглеждане на храна.

Когато собствениците на апартаменти не са там, жилищата ще се отдават под наем за хотелски престой и печалбите ще се споделят. Както цената за покупка, така и цената за наем са тайна.

"Ако някой го е наемал като хотелска стая и нещо се е случило и е трябвало да бъде изгонен, ще бъде изгонен", обясни Мансфийлд, цитиран от BBC.

Бившият канадски премиер Джон Дифенбейкър е построил седем бункера от края на 50-те до средата на 60-те години на миналия век, предназначена да помещава екип от държавни служители в случай на ядрена война. Бункерът в Деберт е проектиран да издържи на почти силен удар от ядрена експлозия и да поддържа 329 души живи в продължение на поне 30 дни.

Но когато бункерите са били завършени, те вече са били остарели - насочването на ракети с голям обсег е напреднало, а ядрените бомби са станали твърде мощни. Вместо това бункерът в Деберт се превръща в провинциален център за предупреждение за извънредни ситуации, преди да бъде затворен през 1996 г. като мярка за намаляване на разходите.

Бахай не харесва термина бункер на Страшния съд

Макар че е построен "за да оцелее след всичко", казва той, като цяло "не става въпрос за края" на света, а за интелигентна, практична подготовка за бури, "независимо от вида буря". Например, огато ураганът Фиона удари Нова Скотия през 2022 г., той отвори бункера за своите колеги и техните семейства.

"Той е напълно независим от мрежата и самодостатъчен", обяснява той. "Ако масивна буря удари нашия апартамент, собствениците на апартаменти знаят, че имат гарантирано топло, безопасно място с електричество, храна и всичко необходимо."

Той би предпочел да се съсредоточи върху това, което бункерът ще донесе на Дебърт и местната му икономика: туристическа дестинация и център за данни от "световна класа".

"Това е точно като да притежаваш наистина сигурен, красив Airbnb", казва Бахай.

Очаква се проектът да бъде завършен до началото на следващата година

Въпреки че проектът е предизвикал интерес предимно от хора на източното крайбрежие, той е привлякъл внимание и от цял ​​свят.

Ще са необходими над 40 служители на хотела и хора с умения за управление на разширения център за данни - в идеалния случай местни жители. Центърът за данни ще се разшири до скромните 15 000 квадратни фута и ще използва най-новите технологии за да намали консумацията на енергия и да предложи висока сигурност за своите клиенти, каза Бахаи.

Съдбата на други бункери в Канада показва, че има малко алтернативни места, където Бахай да осъществи плановете си. Старият ядрен бункер в Бордън, Онтарио, е заключен, докато един в Шило, Манитоба, е заровен под земята. След като е бил изоставен в продължение на години и е привличал градски изследователи, бункерът в Нанаймо в Британска Колумбия е бил умишлено наводнен. А в Пенхолд, Алберта, бункер е бил разрушен поради опасения, че Hells Angels ще го купят за клубна къща.

Няма официални данни за това колко е струвало изграждането на бункера в Деберт, но подобно по размер убежище в Нанаймо е струвало 2-3 милиона канадски долара по това време - около 30 милиона канадски долара в днешната валута. Притежаването на бункера Diefenbunker в момента струва около 60 000 канадски долара годишно за експлоатация.

Технологичният институт Уесекс, който се застъпва за наследството на британските бункери от Студената война, заяви, че възможностите за тяхното използване често са ограничени до туризъм, съоръжения с висока степен на сигурност и центрове за данни.

А убежищата в случай на бедствия са голям бизнес в наши дни

В САЩ има бум на бункерите, част от по-голяма индустрия за "подготовка" за бедствия, която сега струва поне 500 милиона долара, според някои прогнози. Въпреки че оценките варират, от 20 милиона до повече от 70 милиона американци се подготвят за бедствия. Разработчиците дори строят къщи с предварително инсталирани бункери.

В същото време съществуващата военна инфраструктура все повече се преобразува за частно ползване.

В Черните хълмове на Вирджиния бивша военновъздушна база е превърната в комплекс от кондоминиуми Vivos - "затворен комплекс за оцеляване", а в Канзас е създаден апартаментът за оцеляване Atlas в преустроен армейски ракетен силоз.

Но макар да има бизнес аргумент, някои в Дебърт, като Анет Шарп, секретар на Военния музей в Дебърт, имат резерви.

"Като музей, сърцето ми се къса, когато казвам, съжалявам, това парче история сега е частна собственост и те го ремонтират за не знам защо", казва тя за посетителите на музея, които искат да видят бункера отблизо.

В една от стаите на музея Шарп показа старото комуникационно оборудване на Дифенбункера, а в друга освети предупредителната система, предназначена да предупреждава операторите колко близо е светът до Армагедон.

След затварянето на базата населението на Деберт спадна от над 60 000 души, включително войници, до сегашното му население от около 1400 души. Сега, "ако карате по този път, ще видите количеството порутени неща", отбелязва Шарп. Апартаментите наблизо струват само 2000 канадски долара под наем, добавя тя.

"Кой ще си позволи да купи една от онези холивудски измислени сцени?", пита тя, визирайки апартаментите на Дифенбункера.

Общинският съветник от Дебърт Мари Беноа изрази загриженост относно свръхлуксозните цени на бутиковия хотел, които се оценяват като по-високи от повечето хотели в Халифакс.

"Като гледам заплатите на хората, не знам дали това ще бъде нещо, до което ще имат достъп", коментира Беноа. "Имам 100 консерви храна, готови в случай на бедствие."

Кметът на Дебърт Блеър обаче казва, че е "ново и уникално нещо" в нейната община да се намира един от малкото останали бункери от ерата на Дифенбейкър. А избирателите не се противопоставят на проекта за жилищни сгради, подчертава тя.

"Доколкото знаем, те нямат никакъв проблем с това. Не сме имали хора, които да казват "не, не искаме това тук".

Собственикът на пицария "Анджелина", Фади Фарах, се надява, че проектът ще донесе повече бизнес в района, както когато бункерът беше домакин на лазерен етикет.

Освен това, добавя той, "ако ситуацията се обърка, ще ме видите там, чукам по вратите. Някой трябва да си сготви храната, докато е вътре".