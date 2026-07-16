Украйна се превърна в най-голямата лаборатория за военен изкуствен интелект

Огромният обем записани данни, генерирани от конфликта в Украйна, е от безценно стратегическо и тактическо значение за Съединените щати и техните съюзници. Когато танковете на Русия нахлуха в Украйна по време на мащабната ѝ инвазия през февруари 2022 г., малцина предвиждаха, че войната ще отбележи началото на ерата на „предпазливия танк“. Евтините въздушни, наземни и морски дронове промениха изцяло облика на бойното поле, като предоставиха на Украйна отбранително предимство и принудиха Русия да се адаптира. Сега следващата граница са данните от бойното поле, които те генерират, и платформите за изкуствен интелект, които ще ги трансформират, пишат за TNI Дейвид Кириченко и Дъглас Дейвис.

Всеки ден хиляди украински дронове събират видеозаписи от бойни действия. Тези кадри се превръщат в едно от най-големите хранилища в света на реални данни от бойното поле – и в основата за ново поколение военен ИИ.

Робърт Бровди, командир на украинските сили за безпилотни системи, заяви в интервю за The Guardian през май, че всеки ден получава между 12 и 15 терабайта необработени видеозаписи от дронове.

Малко армии са водили война с дронове с висока интензивност в такъв мащаб, което дава на Украйна несравним обем бойни данни за обучение на военния ИИ. Успешните удари показват на ИИ какво работи. Неуспешните мисии разкриват как руската електронна война, камуфлажът, времето или противовъздушната отбрана са поразили дрона, което позволява на бъдещия софтуер да се адаптира по-бързо.

Системите за насочване, задвижвани от изкуствен интелект, като дрона Hornet, разработен от Perennial Autonomy – компанията за отбранителни технологии, основана от бившия главен изпълнителен директор на Google Ерик Шмид, превръщат данните от бойното поле в оперативно предимство. Като помагат на дроновете ефективно да идентифицират и да нанасят удари по руската логистика, те подкрепят това, което министърът на отбраната Михаил Федоров нарече "блокиране на логистиката".

Данните от бойното поле укрепват технологичния щит на Украйна, като дроновете-прехватчи с изкуствен интелект използват компютърно зрение и автономно насочване, за да унищожават приближаващите се „Шахед“ на част от цената на традиционните ракети.

Голяма част от този капацитет идва от евтин софтуер, интегриран върху съществуващ хардуер. Например, модулът Anti-Shahed на The Fourth Law добавя разпознаване и проследяване на цели, задвижвани от изкуствен интелект, към търговски достъпни термовизионни камери за само няколкостотин долара. Подобни техники, базирани на изкуствен интелект, навлизат в наземните, морските и ударите с голям обсег дронове, разширявайки автономността във всяка сфера на войната.

Освен това Украйна разработва автономни подводни апарати като Sea Trident и Marichka. Brave1, украинската платформа за иновации в отбранителните технологии, наскоро обяви финансиране за хуманоидни военни роботи. В Черно море навигацията, подпомагана от изкуствен интелект, позволява на украинските морски дронове да продължат мисиите си въпреки загубата на връзка.

Според Министерството на отбраната над 200 компании разработват технологии за дронове, задвижвани от изкуствен интелект, докато над 70 системи за изкуствен интелект и компютърно зрение са в употреба.

Русия следва същия подход.

Според Сергей "Флаш" Бескрестнов, експерт по дронове и съветник към Министерството на отбраната на Украйна, Русия използва дронове "Геран" с изкуствен интелект, които използват машинно зрение за автономно разпознаване на цели и терминално насочване.

Представител на Brave1 сподели с авторите, че Русия разработва напълно автономни ударни системи, като например безпилотния боеприпас V2U, който използва AI модул NVIDIA Jetson Orin за идентифициране и атакуване на цели без човешка намеса. Представителят предупреди, че системите могат да извършват "слепи" удари, което увеличава риска от жертви сред цивилното население и потенциални нарушения на Женевските конвенции.

Събирането на данни е само първата стъпка. Истинското предимство идва от превръщането на тази информация в решения. Дългосрочната цел на Украйна е да свърже сензори, дронове и командири в това, което официалните лица описват като "един-единствен жив организъм".

Същата концепция оформя западните въоръжени сили, които инвестират в софтуерни архитектури, свързващи пилотирани самолети, дронове, сензори и оръжия в една оперативна мрежа. НАТО вече разработва система, задвижвана от изкуствен интелект, която ще обединява данни от различни източници, за да проследява руските сили в реално време по източния си фланг.

В Украйна дроновете за удари и за разузнаване, наблюдение и рекогносциране (ISR) са съкратили веригата на унищожение. Постоянното въздушно наблюдение, съчетано със системи като Delta – украинската платформа за осведоменост на бойното поле – и софтуер, задвижван от изкуствен интелект, като Avengers, позволява на операторите да откриват и атакуват цели по-бързо от всякога. Компании като Wild Hornets в момента изграждат софтуерни екосистеми като Hornet Vision.

Вместо да замества хората, вземащи решения, изкуственият интелект помага на операторите да обработват огромния обем данни, събирани всеки ден. Той може да наблюдава големи територии за промени, да открива потенциални цели, да генерира триизмерни модели и да идентифицира модели, които никой човек не би могъл да обработи сам.

Нарастващото недоволство в Русия от войната в Украйна и оперативните успехи на Киев биха могли най-накрая да доведат Москва до масата за преговори.

По време на ученията на НАТО украинските оператори просто приложиха същите процеси, базирани на данни, които използват всеки ден на бойното поле.

Украйна разработва и софтуер, който да помага на командирите да планират и усъвършенстват удари с голям обсег. Според Politico, „Призма“ интегрира разузнавателна информация, метеорологични данни, траектории на полети и руската противовъздушна отбрана в актуализирана оперативна картина.

Софтуерът за изкуствен интелект на Palantir също е интегриран в планирането на удари с голям обсег, което засилва централната роля на данните от бойното поле при вземането на оперативни решения. Съвременната война ще даде предимство на армиите, които се учат и адаптират по-бързо чрез данни.

Украйна също обучава изкуствения интелект въз основа на реални бойни действия, а не на симулации. Чрез Brave1 Dataroom разработчиците могат да тестват алгоритми, използвайки кадри от бойното поле, събрани при различни метеорологични условия, часове на деня и типове сензори.

Федоров описа инициативата като нов модел на сътрудничество, при който партньорите усъвършенстват технологиите си, използвайки бойните данни на Украйна, докато Киев разширява капацитета си за фронта.

Данните от бойното поле променят начина, по който Украйна измерва успеха. Проверените кадри от дронове се превръщат в e-Points, което позволява на подразделенията да печелят дронове и оборудване въз основа на потвърдени удари.

След повече от четири години война Украйна е натрупала едно от най-богатите хранилища на бойни данни в света и го превръща в военно предимство. Тези усилия привличат все по-голям интерес от страна на технологичните компании. Palantir разшири сътрудничеството си с Киев, докато френският стартъп Mistral AI изпраща инженери да работят с украинската иновационна екосистема в областта на отбраната.

Подходът на Украйна вече оказва влияние върху въоръжените сили на съюзниците. Франция тества своята система за командване на бойното поле Arcadia, базирана на изкуствен интелект, като европейска алтернатива на Maven на Palantir, тъй като въоръжените сили все повече се състезават в разработването на софтуер, който обединява данните от бойното поле, за да позволи по-бързи оперативни решения.

Приемането от Русия на автономността на бойното поле изостря дилемата за западните въоръжени сили, които продължават да обсъждат доколко вземането на решения трябва да остане под човешки контрол. За разлика от тях, техните съперници изобщо не обсъждат нищо.

Но дроновете, алгоритмите и веригите за унищожение са само видимата част. Истинският Palantir на Украйна не е единична кинетична платформа на бойното поле, а интеграция в планетен мащаб на сензорни и информационни данни – както кинетични, така и некинетични. Данни от дронове и сателитни прелитания. Електронни сигнали и логистични мрежи. Политически сигнали. Дипломатически телеграми. Икономически потоци. Когнитивна и информационна война. Анализ на моделите на поведение в глобален мащаб. Всичко се превръща в данни. Изкуственият интелект става формиращата сила, защото той е единственото нещо, което може да обработи всичко това.

Това вече не е война, водена само на бойното поле. Това е война, водена в цялостта на наблюдаемата реалност.

И именно тук Украйна има най-много да спечели. Не само като лаборатория на бойното поле, но и като дългосрочен стратегически партньор на Запада, преди всичко на Съединените щати, които единствени разполагат с изчислителната мощ и авангардните модели на изкуствения интелект, способни да се справят с такъв мащаб. Украйна притежава данните. Америка притежава изчислителната мощ. Заедно те притежават предимството.

Защото истинската надпревара във въоръжаването не е само срещу Русия. Тя е срещу Китай – великата конкурентна сила, чиято индустриална база поддържа военната машина на Москва и чиито амбиции се простират далеч отвъд границите ѝ. В ерата на изкуствения интелект решаващият стратегически ресурс вече не е огневата мощ. Това е способността да превръщаш информацията в решения по-бързо от противника.