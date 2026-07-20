85-годишна хвърли 3500 евро през терасата на измамник

85-годишна жена от Хасково е била измамена с 3500 евро по схемата с пострадал близък, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР.

Сигналът е подаден от дъщеря ѝ около 21:00 часа снощи в Районното управление на полицията в Хасково.

По думите на жената два часа по-рано на домашния телефон на майка ѝ се обадил мъж, който се представил за доктор Петров. Той съобщил на възрастната жена, че дъщеря ѝ е със счупен крак и трябва да бъде оперирана, а за интервенцията са необходими пари.

Пенсионерката обяснила, че разполага с 3500 евро. По-късно тя хвърлила сумата през терасата на жилището си на булевард "В. Левски", където парите били взети от непознат.

След като станало ясно, че става дума за измама, били уведомени органите на реда. Разследването по случая продължава.

Предишната реализирана измама в Хасковска област е била регистрирана 10 дни по-рано в Димитровград. Тогава 75-годишна жена на няколко пъти превела пари на мнима благодетелка от Франция, която ѝ обещала щедро дарение, пише БТА.