Титаничен втори ден на PhillGood Festival: Gorillaz не са от тази земя

Можем да опишем вторият ден на PhillGood Festival с една дума - титаничен.

Gorillaz написаха нова глава в музикалната история на България, излизайки на сцената в Пловдив. Но преди да стигнем до невероятното им изпълнение, не можем да не поговорим за Kneecap - ирландските бунтари, които излязоха на главната сцена преди Деймън Албърн и компания.

Kneecap са едни от спорните музиканти в съвременната музика. Северноирландското хип-хоп трио е известно с това, че променя жанрове, език и правила. Сформирано през 2017 г. и съставено от Mo Chara, Móglaí Bap и DJ Próvaí, миналата година групата от Белфаст изпълни един от най-обсъжданите сетове на фестивала "Гластънбъри".

Момчетата направиха шоу на ниво арена като хедлайнер и се озоваха в разгара на медиен и политически водовъртеж заради вокалната си подкрепа за Палестина. Множество концерти на групата, чиито членове пеят на ирландски, бяха отменени заради позицията им. Миналата година Канада забрани на Kneecap да влязат в страната, позовавайки се на предполагаемата подкрепа на групата за Хизбула и за терористичната групировка Хамас.

В България Kneecap не изневериха на себе си - енергичното им шоу бе изпълнено с политически привкус, като момчетата се обявиха против британската окупация на Северна Ирландия и призоваха публиката да скандира "Свободна Палестина". Публиката се екзалтира от музиката на хип-хоп триото и дори се заформиха няколко мошпита, докато ирланзците изпълняваха големите си хитове - "Get Your Brits Out", "H.O.O.D.", "Better Way to Live".

За онези, недоволни от силните политически възгледи, напомняме, че въпросът дали изкуството и политиката трябва да се смесват, не стои на дневен ред - пънкът, хип-хопът, рокът и голяма част от музикалните жанрове са родени именно като бунт срещу властта и политиката.

След Kneecap дойде време и за момента, който всички очакваха - Gorillaz.

Преди десетилетие, когато излезе албума Humanz след близо седемгодишна пауза от страна на бандата, а Деймън Албърн отново тръгна на турне, изглеждаше немислимо банда от подобен калибър да пристигне в България. Но вълната през последните години се обърна и в крайна сметка успяхме да видим Gorillaz в поредния пик от кариерата им.

Деймън Албърн навярно никога не е попадал на музикален жанр, който да не иска да обърне отвътре навън, за да види как работи. През последните години той превърна Gorillaz от леко кичозната виртуална група, която той замисли съвместно с графичния дизайнер Джейми Хюлет, в разпростиращ се израз на собственото си музикално любопитство и необуздана еклектика.

Дните на холограмите на 2D, Мърдок, Нудъл и Ръсел, проектирани на сцената, отминаха. Вместо това поразителните картини на Хюлет се възпроизвеждат на гигантски екрани над сцената, на която Албарн, облечен в дрехи, напомнящи на военна униформа, влиза в ролята на усмихнатия директор и водещ на този ослепителен цирк.

Шоуто подобаващо започна със заглавната песен от новият албум на Gorillaz "The Mountain" - инструментална песен, пропита с индийски класически влияния. Това спокойствие отстъпи място на по-острия риф на "Happy Dictator", където Албарн се появи с емблематичния си микрофон тип CB радио.

Оттам нататък сетът започна да се преплита между миналото и настоящето. Феновете успяха да чуят любимите си "19-2000", "On Melancholy Hill", "Dirty Harry", "Feel Good Inc." и "Clint Eastwood". Шоуто беше толкова добро, че навярно всеки си е помислил едно и също - Gorillaz не са от тази земя.

На сцената в Пловидив Албарн беше придружен от специалните гости Кара Джексън и легендарният Мос Деф. Той направи и подарък за публиката у нас, изпълнявайки She Is My Collar от албума Humanz - песен, която бандата не е свирила от 2022 година насам. А самият той каза, че са минали няколко години, откакто последно я е пял.

Невероятният концерт приключи с десетминутна заря, а енергията, генерирана от Gorillaz бе поета и удвена от Apashe & Brass Orchestra.

В последния ден на PhillGood Festival днес на сцената очакваме друго голямо име - Moby.