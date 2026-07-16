Бременната Ан Хатауей и Зендая блеснаха на премиерата на „Одисея“ в Ню Йорк

Дългоочакваното събитие е тук! „Одисея“ на Кристофър Нолан тръгва по световните кина на 17 юли и сега всеки може да реши сам за себе си дали режисьорът е направил поредния си шедьовър, или този път се е провалил.

Филмът, разказващ за дългото прибиране у дома на Одисей след Троянската война, беше атакуван още преди премиерата заради избора на част от актьорите. В ролята на Ахил, изиграна от Брад Пит през 2004 в „Троя“, влиза трансджендър актьорът Елиът Пейдж, а хубавата Елена (Даян Крюгер) е изиграна от чернокожата Лупита Нионго.

Въпреки множеството недоволни фенове, които се изказаха против проекта и заявиха, че няма да го гледат, Нолан застана твърдо зад решенията си и обяви, че това е неговият поглед върху нещата.

Независимо какви ще са ревютата за „Одисея“, едно е ясно – промоционалното турне и световните премиери бяха истинска наслада за окото. На червения килим се появиха холивудски величия като Ан Хатауей, Чарлийз Терон, Мат Деймън, Саманта Мортън, Том Холанд, Зендая, Робърт Патинсън и други.

Последната спирка на групата беше в Ню Йорк, където цялата одисея беше завършена подобаващо. Зендая отново доказа защо е смятана за една от най-стилните млади звезди в Холивуд, а Ан Хатауей излъчваше онзи блясък, който само бъдещите майки притежават.

Ангелските крила на Зендая

Зендая изглеждаше като истински ангел на червения килим в Ню Йорк във вторник, 14 юли.

29-годишната актриса носеше ефирна бяла рокля до земята, дело на френската модна къща Matieres Fecales. Тоалетът се отличаваше с асиметрично деколте без презрамки, шлейф, наподобяващ пера, и големи ангелски крила. Тя допълни визията с нова интерпретация на любимите си бели обувки с остър връх, като този път заложи на модел с уникален скулптурен ток.

Косата на Зендая беше оформена в закачлива, леко разрошена плитка тип „рибена кост“, спускаща се по гърба, като няколко кичура свободно рамкираха лицето ѝ. Актрисата беше със семпъл, естествен грим и носеше диамантени обеци с флорални мотиви от Chopard, които завършваха впечатляващата визия.

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