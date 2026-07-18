Как трябва да гледате "Одисея" на сър Кристофър Нолан, според най-известното кино в света

Макарата филм тежи повече от 272 кг. Развита, тя се разтяга на 18 км - приблизително разстоянието от Холивуд до Санта Моника.

Четирима едри мъже са били необходими, за да пренесат 70-милиметровата лента в новопостроената прожекционна зала на Китайския театър на TCL, където е поставена в специализиран IMAX проектор.

По време на работа механичното тракане е оглушително. Кинопрожекторите носят антифони, докато вентилаторите бръмчат силно, за да охладят малкото пространство. Това е много главоболие. Но резултатът, надяват се кинофилите, си заслужава труда.

На 70-милиметровата лента е отпечатана "Одисея"“, дългоочакваният исторически епос на сър Кристофър Нолан. Носителят на "Оскар" режисьор, водещ холивудски евангелист за кинопрожекции в киносалоните, настоява, че 70-милиметровият Imax филм е най-добрият начин да гледате последния му блокбъстър.

Ето защо китайският театър TCL, може би най-известното кино в света, е прекарал две години в подготовка за "Одисея"

След това, което собствениците описват като "значителна инвестиция", мястото на булевард Холивуд е едно от само 41 в света, които могат да прожектират филма на 70 мм. Форматът предлага едно от най-високото качество на изображението, достъпно в търговското кино, огромно зрително поле и безупречно аналогово възпроизвеждане на цветовете.

Вместо да се движи вертикално през проектора като обикновен филм, Imax 70 мм се движи странично, позволявайки на всеки кадър да се разтяга през 15 перфорации вместо пет. Голямата рамка - с размерите на пощенска картичка - улавя много повече визуални детайли от стандартния филм, създавайки изображение с яснота и усещане за мащаб, с които дигиталното кино се е борило да се справи.

Технологията, чиито корени датират от почти век, остава предпочитаният формат за много от водещите холивудски режисьори.

Нолан засне "Одисея" изцяло с филмови камери Imax - първият филм, който прави това - херкулесов подвиг, който включваше пренасянето на огромните камери до места по целия свят. Логистичното предизвикателство, пред което беше изправен Китайският театър, беше по-малко обезсърчително, макар и все още значително.

За "Опенхаймер", предишния филм на Нолан, киното построи временна кабина. Сега тя е заменена от постоянно пространство - а това не е проста конструкция в сграда, която празнува 100-годишнината си следващата година.

"Просто не бяхме решили проблема с намирането на място за 70-милиметров проектор IMAX тук горе", казва Брет Фелман, президент на отдела за филми и маркетинг, за временната конструкция, пред The Times.

Кабелите бяха пренасочени и оборудването беше преместено, за да се гарантира, че киносалонът може да приюти проектора за постоянно.

Също толкова важен е персоналът, който го управлява. За "Опенхаймър", Фелман казва, че е повикар специалист от Тенеси за времето на прожекцията на филма. Преди "Одисея" петима киномеханици са били специално обучени от експерти по IMAX.

"Има много малко киномеханици на планетата, които знаят как да управляват тези машини", отбелязва Фелман. "А сега имаме още пет."

Външен експерт ще бъде в киносалоните през първите две седмици след откриването на "Одисея", за да наблюдава прожекциите и да помогне за безпроблемното протичане на всичко. Китайският театър, в сърцето на Холивуд и чест домакин на филмови премиери, има необичайно добре осведомена публика, която бързо би могла да забележи грешки и недостатъци.

"Ние сме театър тип "компания-град", тук в Холивуд", казва Фелман, добавяйки, че клубната къща на Американското дружество на кинематографистите е зад ъгъла. "Хората, които идват тук, наистина се интересуват от тези неща."

IMAX става все по-важен за холивудския бизнес модел - атракция за масовата публика, не само за отдадените любители на киното

Фелман казва, че изживяването е далеч по-добро от всичко, предлагано от домашните развлекателни системи, и остава уникален аргумент за продажба на кината, които се борят с възхода на стрийминга.

"Това повдига филмовото изживяване и това е, което хората търсят в наши дни", обяснява той. "Става въпрос за преживявания, а "Одисея" ще напомни на хората колко страхотно е киното."

"Опенхаймер", биографичният филм на Нолан, който спечели "Оскар" през 2023 г., за създаването на атомната бомба, е спечелил 976 милиона долара в световен мащаб, като около 190 милиона долара са от екрани IMAX. Още по-необикновен е фактът, че филмът е спечелил над 17 милиона долара от 30 локации с IMAX 70 мм по целия свят.

"Одисея" може да надмине тези изумителни цифри. Рецензиите са отлични. С участието на звезден актьорски състав, включително Мат Деймън, Том Холанд, Зендая, Ан Хатауей и Лупита Нионго, това е преразказът на Нолан на древногръцкия епос на Омир.

Търсенето на бокс офиси показва, че филмът може да се проведе с световни приходи от над 200 милиона долара - изключителна цифра за оригинална драма, която говори за уникалната сила на Нолан.

"Опенхаймер" беше най-касовият филм на Китайския театър с 2,38 милиона долара, побеждавайки "Междузвездни войни: Силата се пробужда". Фелман вярва, че Нолан може да счупи собствения си рекорд.

"Не искаме да изпреварваме, но започваме чудесно", добавя той, докато феновете се готвеха да се наредят на опашка по булевард "Холивуд" за филма.

Билетите, които бяха пуснати в продажба преди 12 месеца, се разпродадоха за минути. В четвъртък следобед, докато гореща вълна терзаеше Лос Анджелис, опашката се простираше от бетонния преден двор на Китайския театър, където звезди от Златния век оставиха своите отпечатъци от ръце и стъпки.

Тревър Мъри, 42-годишен застрахователен служител, шофира 90 минути от Палмдейл, за да гледа "Одисея".

"Определено беше добра идея", споделя той за преживяването си. "Дори и да попаднем в задръстване по пътя към вкъщи, ще си заслужава."