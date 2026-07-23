EXE Beach Festival 2026 стартира най-мащабното си издание с първи фестивален уикенд на Cacao Beach на 31 юли и 1 август

От 31 юли EXE Beach Festival дава начало на петдневната си музикална програма, която това лято отново ще превърне Cacao Beach в домакин на едно от най-мащабните музикални събития в България. С два фестивални уикенда и специален ден между тях, фестивалът ще събере световни артисти, впечатляваща продукция и хиляди почитатели на електронната музика от страната и чужбина.

Първият фестивален уикенд (31.07 - 01.08) поставя началото на програмата с фокус върху една от най-динамично развиващите се сцени в електронната музика. На сцената на EXE Beach Festival ще се качат едни от най-актуалните представители на hard techno от световната сцена, сред които NOVAH, AZYR, Charlie Sparks, Nico Moreno, 6EJOU и още редица международни артисти.

След успешното първо издание през миналата година EXE Beach Festival продължава да надгражда концепцията си, утвърждавайки Cacao Beach като една от водещите фестивални локации в региона. Освен богата музикална програма, организаторите подготвят мащабна сценична продукция, впечатляващи визуални ефекти и фестивална среда, която съчетава дневните плажни емоции с партита до изгрев.

Фестивалът отдавна надхвърля рамките на музикалното събитие. За хилядите посетители организаторите от EXE превръщат култовия плаж на Cacao Beach в мини фестивален град с изключителна сцена, места за хранене, коктейл барове и релакс зони. Именно това преживяване превърна фестивалът в едно от най-очакваните летни събития в страната.

След първия фестивален уикенд програмата продължава на 6 август със специалния ден, който ще събере концепциите WИNAMP, WE TRAP, KITCH и SAUCE KIDS GANG в ексклузивна колаборация, допълнена от участието на инфлуенсърите Nasi Svej и Йордан Петков.

Финалният уикенд на EXE Beach Festival (7.08 - 08.08) ще предложи още някои от най-очакваните събития в програмата с участието на MRAK, който ще направи своя дебют в България, Jamie Jones, завръщащ се на Cacao Beach след повече от десетилетие, както и Peggy Gou, която също ще излезе за първи път пред българска публика.

С пет фестивални дни, международен line-up и концепция, която съчетава музика, морска атмосфера и преживяване, EXE Beach Festival 2026 затвърждава позицията си като едно от най-значимите събития в летния културен календар на България.