Кои са знаците, че скоро ще срещнете нова любов?

Вселената има свой начин да се намесва в живота ни, за да ни доведе до възможно най-добрия резултат. Когато става дума за любовта, често можем да преживеем странни или напълно неочаквани случки, които ни карат да се чудим как изобщо са възможни. Макар понякога да изглеждат незначителни, според някои вярвания вселената ни насочва към вида връзки и любов, които заслужаваме, по същия начин, по който отстранява от живота ни хора, които вече не ни служат по начина, от който се нуждаем, пише yourtango.com.

Ето няколко знака, които вселената ви изпраща, преди да срещнете нова любов.

Започвате отново да се чувствате като истинското си Аз

Когато внезапно започнете отново да се усещате като себе си, особено след период, в който сте се чувствали напълно откъснати от собствената си същност, това може да е знак, че се подготвяте да срещнете любовта на живота си.

Вече не преследвате любовта отчаяно, а се съсредоточавате върху това да станете най-добрата версия на себе си. Човек, който наистина може да приеме тази любов. Това е вътрешна промяна, която ви прави толкова привлекателни, че човекът, за когото мечтаете, може да бъде привлечен към живота ви и да поиска да бъде част от него.

Клиничният психолог Lisa Firestone обяснява:

„Ако не сме свързани с това кои сме и какво искаме, можем да започнем да правим жертви, които не само ни нараняват или ограничават, но и влияят негативно на хората, за които ни е грижа. Когато загубим връзка със страстите и малките особености, които ни правят уникални, намаляваме качеството на живота си.“

Започвате да забелязвате странни съвпадения

Да виждате повтарящи се числа като 444 или 111, да чувате името си по-често от обикновено или дори да се срещате с привлекателни непознати в ежедневието си. Според някои духовните вярвания, това може да е знак, че вселената подготвя нещо красиво за романтичното ви бъдеще.

Източник: Знаци от вселената, че скоро ще срещнете нова любов