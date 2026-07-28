ЦСКА 1948 победи Спартак Търнава с 5:3 след дузпи

ЦСКА 1948 елиминира Спартак Търнава с 5:3 след дузпи в реванша от втория квалификационен кръг в Лига на конференциите. В двата мача и продълженията днес съперниците не си вкараха.

Още в самото начало на мача гостите изтръпнаха при пробива на национал Георги Русев, но неговият остър пас не намери набралия скорост Мамаду Диало.

Българският вицешампион контролираше играта през първата част и имаше контрол върху играта и почти всички статистически показатели, но в 39-ата минута Спартак отправи първия точен удар, който се оказа много опасен. Бегала стреля около дъгата и топката летеше към горния ляв ъгъл, но вратарят Маринов спаси атрактивно.

В 58-ата минута двамата повториха упражнението, но този път Бегала стреля от още по-голяма дистанция. Маринов навярно подцени ситуацията, защото не реагира по най-добрия начин, но топката тупна на напречната греда излезе в корнер, от който не произлезе нищо опасно.

В 69-ата минута гредата спаси ЦСКА 1948 още веднъж, но този път голът беше много близо. Трело отправи страхотен снаряд от дистанция, но разтресе десния страничен стълб.

Четвърт час преди края на редовното време българският вицешампион също показа, че е на терена. Влезлият като резерва Масиел стреля от дистанция в долния ляв ъгъл, но стражът на гостите Вантруба спаси.

Към края на редовното време гостите от Търнава имаха претенции за дузпа, които обаче не бяха уважени ето главния съдия.

Мачът влезе в продължения, които се оказа изключително скучни и логично всичко трябваше да се реши с дузпи. Там вратарят на българския отбор Маринов спаси една дузпа, а неговите съотборници бяха безпогрешни.

Още за спорт - на Gol.bg