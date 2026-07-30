Кейт Мидълтън и принц Уилям споделиха прекрасни моменти от лятото си

Кейт Мидълтън и принц Уилям дадоха на почитателите на британското кралско семейство рядък поглед към последните няколко месеца от живота си, като публикуваха специална селекция от снимки и видеа, озаглавена „Summer Rewind“ („Лятна равносметка“).

Постът се появи в официалния им профил в Instagram на 28 юли и събира най-запомнящите се моменти от кралските им ангажименти и семейния живот през това лято.

„Summer Rewind Благодарим на всички, които направиха последните няколко месеца толкова специални!“, написаха принцът и принцесата на Уелс към публикацията, която бързо събра стотици хиляди харесвания и хиляди коментари. Хората определиха видеото като една от най-личните публикации на двойката през последните месеци.

От Бъкингамския дворец до Уимбълдън

Видеомонтажът започва със снимка на Кейт и Уилям пред Бъкингамския дворец, където през май бяха домакини на традиционно кралско градинско парти. На кадъра принцът на Уелс е с цилиндър и официален костюм, а принцесата сияе в светъл тоалет, посрещайки гостите на едно от най-важните събития в кралския календар.

Следват моменти от Royal Ascot, където двамата присъстваха на втория ден от прочутите конни надбягвания през юни. Както винаги, появата им привлече огромен интерес не само заради участието им в събитието, но и заради елегантния стил на принцесата, който традиционно е сред най-коментираните теми след надбягванията.

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