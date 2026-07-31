МВР спря претоварен камион, превозвал над 8 тона ВИДЕО

При съвместна акция на СДВР с екипи на Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация“ за последните пет дни са били проверени над 400 товарни автомобила.

Вътрешният министър Иван Демерджиев публикува клипче от акцията и съобщи за фрапантен случай на претоварен камион.

На “Ботевградско шосе“ полицейски екип е спрял за проверка товарен автомобил с максимално допустима маса до 3500 кг. След измерване с мобилен кантар е установено, че превозното средство е с обща маса 8350 кг, или претоварване с 4850 кг над максимално допустимата маса, допълва Dariknews.bg.

Камионът веднага е спрян от движение, подчертава министър Демерджиев.

Министърът добави, че именно липсата на достатъчен контрол през годините назад е довел до незачитане на правилата и се сблъскваме с фрапантни случаи.

Демерджиев заявява, че контролът на пътя е и ще продължи да бъде постоянен, като няма да разчитаме на акции, а на добре планирани действия.

"Резултатът ще се види, но няма да стане с магическа пръчка. Министерство на вътрешните работи изпълнява своите задължения, за да намали жертвите", добави министърът.