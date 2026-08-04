САЩ може да постигне споразумение с Иран за Ормузкия проток до 5 август

Министърът на финансите на САЩ Скот Бесент заяви, че Вашингтон може да постигне споразумение с Иран за отваряне на Ормузкия проток до 5 август и добави, че това ще стабилизира цените на енергията.

„Водим преговори с иранците и мисля, че има шанс да постигнем споразумение днес или утре за отваряне на протока и да се придвижим към по-нормализирана ситуация в този конфликт“, каза Бесент в интервю за Си Ен Би Си.

На въпроса дали споразумението ще позволи на Иран да събира такса от корабите, използващи протока, Бесент отговори: „Мисля, че ще има свобода на движение“.

Коментарите на Бесент повториха тези на американския президент Доналд Тръмп от 3 август, който настоя, че водният път може да бъде отворен в рамките на часове, след като през уикенда се отказа от заплахите за мащабен военен удар срещу Иран.

Иранското външно министерство отрече да се водят преговори с Вашингтон, а неизвестен снаряд удари товарен кораб в Ормузкия проток – ключова точка на напрежение в конфликта между САЩ и Иран, предаде АФП.

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио заяви, че Вашингтон „участва“ в преговорите между Оман и Иран за увеличаване на корабоплаването през протока, през който преди войната са преминавали около 20% от световните доставки на петрол.

„Има постигнат напредък в тези разговори, но все още няма окончателно споразумение; надяваме се това да се случи много скоро“, добави Рубио.

Бесент изрази оптимизъм относно влиянието, което споразумение с Иран за протока би оказало върху цените на енергията, като посочи, че стотици кораби чакат да напуснат района.

„Въпреки че през последните няколко дни ситуацията там все още е малко несигурна, виждаме доста кораби, които излизат дори и в момента. Така че очаквам цените на енергията да се стабилизират отново, което, както казах, ще бъде добре за целия свят“, каза Бесент. | БГНЕС