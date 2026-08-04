Защо ВМС на САЩ вече нямат фрегати?

Американският флот изтегли фрегатите си от експлоатация, за да се концентрира върху революционно нов кораб, който си е представял в тяхната роля: крайбрежния боен кораб. Това беше грешка.

Фрегатите – обикновено описвани като ескортни кораби със среден размер, по-големи от корветите, но по-малки от разрушителите – са многофункционални средноразмерни надводни бойни кораби. Гъвкавостта на бойните кораби доведе до широкото им приемане и повечето съвременни военноморски сили ги експлоатират. И все пак Съединените щати, които имат най-мощния флот в света, нямат нито една фрегата във флота си, пише адвокатът Харисън Кас за TNI.

САЩ изтеглиха от експлоатация последните си останали фрегати през 2015 г. и все още не са поръчали заместник. Това оставя забележима разлика между малките патрулни кораби на американския флот и големите му разрушители клас "Арли Бърк", десантните кораби и суперносачите клас "Нимиц" и "Форд". Тази разлика е била умишлена по онова време, но сега флотът се колебае; той харчи милиарди, за да отмени това решение и да разработи нещо, способно да преодолее златната среда.

През по-голямата част от Студената война и началото на 21-ви век, ВМС на САЩ разчитаха на фрегатите клас Oliver Hazard Perry, които влязоха в експлоатация в края на 70-те години на миналия век. Построени като достъпни, многофункционални ескортни кораби, корабите клас Perry изпълняваха редица роли за ВМС: ескортиране на конвои, борба с подводници, морска сигурност, борба с пиратството и защита на логистични кораби. Това позволи на скъпите разрушители и крайцери с по-належащи мисии да се съсредоточат върху бойни действия от висок клас. Построени са над 50 кораба клас Perry, което ги прави едни от най-успешните надводни бойни кораби на ВМС по време на Студената война.

След Студената война съветската военноморска заплаха внезапно изчезна и бюджетите за отбрана на Америка се стегнаха значително.

Изправени пред приятелска геополитическа среда през 90-те години на миналия век, ВМС заключиха, че голям флот от ескортни кораби в блати води просто вече не е необходимост. Ракетните установки бяха премахнати от останалите кораби клас "Пери", което значително намали бойните им способности, преди последната фрегата да бъде изведена от експлоатация през 2015 г. Тази стратегия предполагаше, че ново поколение кораби ще ги заменят.

По това време тази стратегия беше съсредоточена върху крайбрежния боен кораб (LCS), бърз, модулен и (поне на теория) евтин кораб, оптимизиран за крайбрежни операции. Пакетите с мисии на LCS бяха предназначени да позволят бързо преобразуване между противоминна война, противолодъчна война и надводна война. Реалността се оказа по-сложна; LCS имаше проблеми с механичната надеждност от самото начало, а смяната на модулите на мисията отнемаше много повече време от очакваното. Ограниченото въоръжение намали оцеляването във високоинтензивни бойни действия. Цялата програма днес се разглежда като огромен провал, струващ на ВМС десетки милиарди долари и не предоставящ почти нищо по отношение на бойни способности.

Може би по-належащ проблем от провала на самите LCS е празнината в способностите, която те не успяха да запълнят. Без по-голям брой ескортни кораби – ролята, която някога са изпълнявали фрегатите от клас Perry – разрушителите Arleigh Burke на ВМС все по-често са натоварени със задачи, свързани с изпълнението на по-нискоразмерни мисии. Разхищение на ресурси е многомилиардните разрушители да извършват рутинно морска сигурност, ескортни операции и антипиратски патрули, които не изискват възможностите на Arleigh Burke и са по-подходящи за по-малки, по-евтини и по-слаби кораби. Изпращането на ценни разрушители на нискоразмерни мисии също така изразходва живота на корпуса и капацитета за поддръжка на някои от най-способните военни кораби на ВМС.

ВМС признаха липсата на възможности и работеха за нейното преодоляване чрез създаването на нов средноразмерен кораб: фрегатата от клас Constellation (FFG-62), първата нова фрегата след пенсионирането на последните фрегати от клас Perry. Въз основа на доказания европейски дизайн на фрегатата FREMM, се очакваше Constellation да бъде оборудвана със система за вертикално изстрелване Mk 41, радар за въздушно наблюдение Enterprise (EASR), модерен противолодъчен комплекс и възможности за противовъздушна отбрана и удари на далечни разстояния.

Забавянията в строителството забавиха програмата, докато недостигът на работна сила в корабостроителницата и многократните модификации на проекта в късен етап изтеглиха графиците. Новият предварителен план на ВМС е да разчитат на предстоящата фрегата FF(X), базирана на катера за национална сигурност на бреговата охрана на САЩ; планират да поръчат около 50 от корабите, като първите доставки са планирани за 2028 г.

Докато това се случи, ВМС на САЩ ще бъдат принудени да действат без фрегатни сили – аномалия сред съвременните, висококачествени военноморски сили. Разрушителите Arleigh Burke ще трябва да продължат да запълват разликата – жалко състояние на нещата, особено след като подновената конкуренция с Китай и Русия прави задачите, традиционно възлагани на фрегата, още по-важни.