Турция след успеха на "Одисея" на Нолан: Омир е от Измир

"Одисея" може да е написана в пещера над покритите с маслини хълмове Борнова, в турската провинция Измир на брега на Егейско море, заяви турски изследовател.

"Това място винаги е било наричано "Долината на Омир" от местните жители. Пътешественици от цял ​​свят са идвали, за да видят пещерата, където се твърди, че Омир е съчинял своите стихове", казва изследователят Алтан Алтин, който току-що е публикувал книга по темата, според AFP.

Естествено, възобновеният интерес на турските власти към "Одисея" и Омир идва след истерията покрай последния филм на Кристофър Нолън.

При липсата на конкретни доказателства обаче историята за пещерата на Омир е останала мит дълго време

"Жителите на Смирна живеят на река Мелос с нейните вкусни води, а при извора ѝ е пещерата, в която, както се казва, Омир е съчинял своите стихове", пише гръцкият географ Павзаний през II век, подхранвайки дебат, който продължава и днес относно живота на Омир и местоположението на реката, близо до която се твърди, че поетът е роден през VIII век пр.н.е.

Други места, по-специално гръцкият остров Хиос, твърдят, че Омир е роден именно там. Но древната Смирна, днес Измир, и нейната вътрешна област, където се намира Борнова, също са тясно свързани с поета.

"За мен няма съмнение: Омир е от Борнова, той е от Измир. Във всеки случай той е от Йония, която включва Смирна и Хиос. Той е от тези земи", казва Алтан Алтин. "Никой не беше забелязал подробностите."

В подкрепа на тезата си Алтан Алтин се позовава по-специално на барелеф от III век пр.н.е., който представя обожествяването на Омир. Според него сцената възпроизвежда пещерата Борнова с удивителна точност.

"Този ​​барелеф е бил известен, но никой не е забелязал идентичните детайли с тези в пещерата на Омир. За първи път е разкрито толкова подробно географско описание", казва изследователят.

Достъпът до пещерата, претъпкана с камъни, остава труден. Стените ѝ носят надписи и графити, чиято възраст остава неизвестна.

"Откритията в резултат на разкопките, особено монетите, изобразяващи Омир, показват, че жителите на древна Смирна са смятали поета за свой", каза археологът Мехмет Акиф Ердем. "Илиада" и "Одисея" са написани на йонийски и еолийски диалекти, което предполага, че древна Смирна и Борнова биха могли да бъдат една от родините на Омир"

Политически спорове

Отвъд академичните дебати, фигурата на Омир е вездесъща в Борнова. В могилата Йешилова, обект, датиращ от неолита и смятан за най-старото човешко селище в Измир, бюст на Омир, придружен от надпис, гласящ "Аз съставих "Илиада" и "Одисея" на тази земя. Живях в Борнова", посреща посетителите.

В допълнение към Долината на Омир и панаира на книгата, посветен на поезията, община Борнова е издигнала статуя на Хектор, героя от Троянската война, в централен градски парк и планира да реконструира пещерата на Омир, за да я отвори за посетители.

"Запазването на наследството на Омир е дълг към човечеството. Той е един от бащите-основатели на литературата. Историите, които разказва, са тези на тази земя. Не става въпрос за това дали трябва да претендираме за Омир или не. Неговата история е и наша", казва Омер Ески, кметът на Борнова от опозицията.

Това мнение обаче не е единодушно. През 2024 г. някои градски съветници от партията на турския президент Реджеп Тайип Ердоган предложиха преименуването на Долината на Омир на турски воин, твърдейки, че мястото не трябва да има гръцко име.

"Заличаването на името Омир би било една от най-тежките несправедливости, които бихме могли да сторим на град Борнова", отговори кметът, който иска "да направи Омир известен по целия свят като принадлежащ на град Борнова" и да го превърне в туристически актив.

"Омир е на 2800 години"

Успехът на филма "Одисея" предизвика вълна от интерес към Омир и увеличи продажбите на неговите епоси, казва Мустафа Коджигит от книжарницата "Гаргантуа" в Измир.

"Знаех, че Омир е оттук, но не знаех, че всъщност е от Измир. Чувствам се горд и дълбоко привилегирован да бъда негов сънародник", казва 58-годишният учител Шафак Тосун пред едно от кината в града, където филмът остава хит в боксофиса. "Когато се потопите в "Илиада“" наистина разбирате, че Омир е бил от Анадола. Откривате там анекдоти или културни следи, които са напълно непознати другаде“, смята Алтан Алтин.

За изследователя произходът на Омир не трябва да поражда съперничество между Турция и Гърция.

"Омир е на 2800 години, докато турско-гръцката граница е само на век", казва той. "Омир е грък. Омир е анадолец. Никой от нас не е по-стар от него, дори и държавите."