Disney отново вдига платната: Задава се "Смелата Ваяна 3"

Disney отново се отправя към океана със "Смелата Ваяна 3" ("Moana 3") - най-новата част от анимационното музикално приключение.

Дуейн Джонсън, който озвучава татуирания полубог Мауи, загатна новината, докато промотира игралната версия на "Смелата Ваяна", която тръгва по кината на 10 юли.

"Да, говорили сме за "Смелата Ваяна 3", да. Но първо - игралната "Моана". Нека тя излезе. Имаме невероятните Джаред Буш и Дейна Леду Милър, които бяха наши сценаристи... те ще напишат "Смелата Ваяна 3", каза Джонсън на пресконференция за "Смелата Ваяна" в Рио де Жанейро, Бразилия, цитиран от Variety.

Оригиналното филмче "Смелата Ваяна" донесе внушителните 680 млн. долара в световния боксофис през 2016 г., но истинският ѝ бум дойде в Disney+, където остана сред най-гледаните стрийминг заглавия. "Смелата Ваяна 2" първоначално беше разработвана като стрийминг проект за Disney+, преди да бъде преработена във филм за голям екран. Решението на Disney да върне света на "Смелата Ваяна" в кината бързо се оказа оправдано - след като дебютира около Деня на благодарността през 2024 г. с рекордните 225 млн. долара, продължението се превърна в хит за всички аудитории с 1,059 млрд. долара приходи в световен мащаб.

Очаква се Джонсън и Аулиʻи Кравальо отново да озвучат ролите си в третия филм - съответно Мауи и едноименната полинезийска героиня. Оригиналната история проследява сводолюбивата дъщеря на вожд, избрана от океана да върне благоденствието на своя остров. Във втория филм смелата мореплавателка поема отново към дълбоките води, за да открие скрит остров и да развали проклятие. Подробности за сюжета на третата част засега не са разкрити.

Лин-Мануел Миранда, който написа запомнящи се хитове като "How Far I’ll Go" и "You’re Welcome" за първия филм, не се завърна за втория, а предаде задачата по песните на Абигейл Барлоу и Емили Беър - дуото, познато тогава най-вече с "The Unofficial Bridgerton Musical". Засега не е ясно кой ще пише музиката за третата част.

Както отбеляза Дуейн Джонсън, преди "Смелата Ваяна 3" да отплава към кината, зрителите ще могат да се върнат на измисления остров Мотунуи с игралната версия на оригиналния филм на Disney. Римейкът, в който участват Джонсън и дебютантката Катрин Лагая като Ваяна, е режисиран от Томас Кейл в неговия пълнометражен дебют и е написан от Буш и Милър.