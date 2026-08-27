Отиде си една от най-известните японски художнички Яой Кусама

Яой Кусама, една от най-отличителните и комерсиално проницателни художнички в света, почина в Токио на 97-годишна възраст, след брилятна кариера. Тя се изстреля от авангардна неизвестност през 60-те години на миналия век до световна слава благодарение на нейните тикви на точки.

Кусама е починала спокойно в болница в Токио на 14 август, според изявление на нейния уебсайт.

"Тя посвети целия си живот на международна дейност като авангарден художник в различни области", се казва в него. "Тя не остави четката си до малко преди смъртта си, продължавайки търсенето си на вечна любов и душа през всичките си 97 години живот. Целта ни е да продължим наследството на художничката и да донесем надежда и сила за бъдещето на хората по целия свят чрез изкуството."

Кусама беше един от най-аплодираните съвременни художници в Азия и една от най-важните и най-скъпи жени художнички в света. В кариера, започнала по време на Втората световна война, тя беше поетеса, писател на романи, режисьор, моден дизайнер и политически агитатор.

Нейните скулптури, инсталации и картини достигнаха огромни цени: през 2008 г. маслена картина от 1959 г. беше продадена за 5,8 милиона долара на търг - рекорд за жива жена художник. Нейните повтарящи се мотиви - вездесъщите точки и петнистите тикви, по които тя се обсеби - станаха познати на хора, които нямат особен интерес към съвременното изкуство, и можеха да бъдат открити върху чанти, шоколадови бонбони, плюшени мечета и дивани.

Креативността на Кусама се проявява както в личните ѝ преоткривания, така и в изкуството ѝ, от "Кралицата на оргиите" в Ню Йорк от ерата на хипитата до ексцентричната фея кръстница, която прекара последния половин век от живота си в клиника за психично здраве. В това тя беше толкова близка до Дейвид Бауи или Мадона, колкото и до други поп изпълнители: най-голямото ѝ творение беше самата тя.